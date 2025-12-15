台中Hi8 全城開趴 盧秀燕：8慶典活動接力嗨到過年

【記者陳世長台中報導】台中市政府今（15）日舉辦「台中Hi8 全城開趴」活動發布記者會，市長盧秀燕宣布，為搶攻年末觀光人潮與商機，台中歲末年初推出8項大型指標性活動，再加上跨局處主題活動，全城將暗藏「8」的巧思與驚喜，將台中打造成節慶首選城市，並以「Hi」象徵台中向所有市民與旅客熱情招手，誠摯邀請大家來到台中，一路玩到明年燈會，感受台中的城市魅力。





盧市長表示，歲末年終、新年將至，台中市府自跨年一路到農曆過年規劃8大慶典活動，包含多場演唱會、耶誕嘉年華及中台灣燈會等，活動規模與全國最大的台灣燈會並駕齊驅，同時結合台中購物節，透過大型活動串聯觀光與消費，全力拚經濟、搶攻過年商機，展現台中打造全國最熱鬧、最好玩的城市風貌。



盧市長指出，活動期間祭出多項回饋好禮，包含百萬現金、百萬汽車及多家旅館提供的總統套房等大獎，並搭配多元抽獎機制，吸引全國民眾來台中旅遊、消費與住宿。市府也呼籲民眾，即日起即可安排來台中行程，把握購物節與耶誕嘉年華熱潮，提前預訂旅館，從跨年一路歡慶到過年，感受台中好看、好吃、好買、好住、好逛的城市魅力。



台中市政府新聞局說明，市府此次推出8項大型活動，包含綠美圖開幕系列、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、頑童演唱會、台中最強跨年、元旦大國旗以及中台灣燈會。台中憑藉優越的地理位置、便利的交通與宜人的天候環境，已成為辦理大型戶外演唱會最受矚目的場地之一，再加上城市整體友善的氛圍，讓各類大型活動選擇在台中落地，並屢屢創下亮眼成績。



今年跨年夜更邀請到金曲歌王蕭敬騰、告五人、動力火車等重量級卡司，以高「含金量」（金曲、金馬）的卡司陣容陪伴市民迎接新年。此外，華語搖滾天團五月天及頑童MJ116也相繼在台中洲際棒球場舉辦演唱會，並與台中捷運及各景點合作推出主題裝置，預計將引爆全城熱度，帶來「演唱會經濟」的強大效益。



而今年的台中耶誕嘉年華，更攜手日本年度虛擬角色大賞的《角落小夥伴》IP，在舊火車站與綠柳川打造台中歷年最長展期、最受期待的耶誕活動。另外，明年的中台灣燈會也將接力邀請國際知名IP登場，證明台中是活動人氣最旺的城市。



新聞局指出，除演唱會經濟外，最受市民喜愛的台中購物節也響應活動熱潮，鼓勵外縣市民眾來台中觀光、參加演唱會，將原本登錄發票期限12月25日，特別延長至明年2月3日，並加碼推出108萬大獎、8組8萬8以及百萬汽車等多項好康，期待帶動更強消費力道。



同時，為響應此次活動，觀旅局特別推出「來台中當總統-台中住宿消費送總統套房」抽獎活動，民眾只要在來台中住宿，即有機會獲得台中港酒店、薆悅酒店、林酒店、金典酒店、烏日樸旅、麗寶福容及台中商旅等多家總統套房的尊榮住宿體驗，享受如總統般的奢華假期。活動期間共2階段，第1階段於「台中通APP」登錄114年12月26日至115年2月3日旅宿業消費發票或收據，累計滿500元即可參加抽獎；第2階段115年2月15日至3月3日，民眾到中央公園參觀中台灣燈會，與指定IP燈組合照並上傳大玩台中Facebook抽獎貼文留言區即可參加抽獎。



而這次元旦升旗典禮，將由區公所工班、台中市救難協會、消防局同仁及義消組成共88名展旗手，一同展護全國最大尺寸的巨幅國旗進場，象徵國家與城市的新氣象。當天除發送5,000份宣導品及小國旗外，民政局將製作「中華民國國旗」及「台中Hi8 全城開趴」紋身貼紙一併發送給參與民眾。



新聞局表示，「Hi」代表著台中向所有旅客與市民傳遞的友善與溫暖，前（13）日正式開幕的綠美圖，打造閱讀、藝術與自然共融的文化地標，讓台中以文化之名走向世界，也歡迎大家到台中來朝聖國際級大師的偉大建築。此外，全市同步以Hi8主題布置，包括秋紅谷、豐樂雕塑公園、豐富公園、湧泉公園及台中公園等處，設置大型「8」字主視覺裝置；還有陽明大樓投影秀、東區協園好宅及太平育賢好宅外牆布置、高鐵廣告以及麗寶摩天輪「8」字燈光秀等，共同營造城市喜迎佳節的氛圍，讓台中「處處都在跟你說Hi」。



新聞局強調，「台中Hi8 全城開趴」不僅是一系列活動的串聯，更是城市魅力與能量的全面展現，誠摯邀請大家把跨年、元旦、中台灣燈會都留給台中，來台中感受熱情與活力的城市盛典。



今日記者會，盧市長、鄭副市長、秘書處長謝佳蓁、新聞局長欒治誼、觀旅局長陳美秀、民政局長吳世瑋、經發局長張峯源、水利局長范世億、農業局長李逸安、數位局長林谷隆、研考會主委林鼎超、中捷董事長顏邦傑共襄盛舉。