「台中Hi8 全城開趴」 8大慶典活動接力嗨到過年

台中市政府重磅推出「台中Hi8 全城開趴」慶典計畫，集結台中歲末年初8項大型指標性活動，再加上跨局處主題活動，全城將暗藏「8」的巧思與驚喜，將台中打造成節慶首選城市，並以「Hi」象徵台中向所有市民與旅客熱情招手，誠摯邀請大家來到台中，從年末一路熱鬧到明年燈會，感受台中的城市魅力。

台中市政府於12月15日舉辦「台中Hi8 全城開趴」活動發布記者會。(圖/台中市政府)

市長盧秀燕表示，歲末年終、新年將至，台中市府自跨年一路到農曆過年規劃8大慶典活動，包含多場演唱會、耶誕嘉年華及中台灣燈會等，活動規模與全國最大的台灣燈會並駕齊驅，同時結合台中購物節，透過大型活動串聯觀光與消費，全力拚經濟、搶攻過年商機，展現台中打造全國最熱鬧、最好玩的城市風貌。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters於「台中Hi8 全城開趴」活動發布記者會開場表演。(圖/台中市政府)

台中市此次推出8項大型活動，包含綠美圖開幕系列、台中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、頑童演唱會、台中最強跨年夜、元旦大國旗以及中台灣燈會。台中憑藉優越的地理位置、便利的交通與宜人的天候環境，已成為辦理大型戶外演唱會最受矚目的場地之一，再加上城市整體友善的氛圍，讓各類大型活動選擇在台中落地，並屢屢創下亮眼成績。

今年跨年夜更邀請到金曲歌王蕭敬騰、告五人、動力火車等「全A咖」頂級陣容，陪伴市民迎接新年。此外，華語搖滾天團五月天及頑童MJ116也相繼在台中洲際棒球場舉辦演唱會，並與台中捷運及各景點合作推出主題裝置，預計將引爆全城熱度，帶來「演唱會經濟」的強大效益。



「台中最強跨年夜」全A咖頂級陣容將嗨翻水湳中央公園。(圖/台中市政府)

而今年的台中耶誕嘉年華，更攜手日本年度虛擬角色大賞的《角落小夥伴》IP，在舊火車站與綠柳川打造台中歷年最長展期、最受期待的耶誕活動。另外，明年的中台灣燈會也將接力邀請國際知名IP登場，證明台中是活動人氣最旺的城市。

為響應此次活動，觀旅局特別推出「來台中當總統-台中住宿消費送總統套房」抽獎活動，民眾只要在來台中住宿，即有機會獲得台中港酒店、薆悅酒店、林酒店、金典酒店、烏日樸旅、麗寶福容及台中商旅等多家總統套房的尊榮住宿體驗，享受如總統般的奢華假期。

新聞局表示，「Hi」代表著台中向所有旅客與市民傳遞的友善與溫暖，「台中Hi8 全城開趴」不僅是一系列活動的串聯，更是城市魅力與能量的全面展現，誠摯邀請大家把跨年、元旦、中台灣燈會都留給台中，來台中感受熱情與活力的城市盛典。

