「台中Hi8」薆悅酒店總統套房得主出爐 觀旅局：持續帶動住宿消費熱度

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府觀光旅遊局推出「來台中當總統—住宿消費送總統套房」系列抽獎活動，第二場薆悅酒店總統套房住宿券抽獎今（18）日由觀光局、立法院江啟臣副院長服務處代表及薆悅酒店五權館代表抽出2名獲獎幸運兒！活動自114年12月26日起累積有效抽獎券共逾24萬張，顯示活動成功帶動住宿消費熱度，為台中觀光市場注入新一波動能。

觀旅局長陳美秀頒獎予總統套房中獎者。（圖/記者廖妙茜拍攝）

觀旅局長陳美秀表示，這次活動透過總統套房抽獎機制，串聯台中市優質旅宿資源，不僅鼓勵旅客延長停留時間，也吸引更多民眾實際走進台中，深度體驗城市多元且豐富的觀光魅力。薆悅酒店五權館座落於台中市北區，緊鄰在地傳統文化與商業機能兼具的繁華熱點，夜間可漫遊一中街夜市、中華路夜市，隔日前往第二市場品嚐道地傳統早餐，並可順遊柳川藍帶水岸、勤美商圈及國立自然科學博物館等熱門景點，交通動線順暢、行程安排相當便利。

總統套房抽獎活動大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

陳局長說明，中獎民眾將會收到台中通APP系統通知及觀旅局電話聯繫，上一場中獎民眾中，台中市民錢先生幸運獲獎，錢先生表示安排假期旅遊消費意外抽中總統套房感到相當驚喜，迫不及待帶小孩到旅館的親子設施放電、體驗專屬的按摩浴缸、跟親友分享台中優質旅宿體驗。

薆悅酒店五權館表示，館內總統套房曾接待多位知名貴賓，也是偶像劇取景拍攝場地，很高興能透過活動，讓更多旅客親身體驗總統套房的尊榮品質。國旅市場約占整體訂房率7成5，顯示國內旅遊需求穩定成長，因應年節旅遊旺季，已就春節期間住房與餐飲服務進行整體規劃，民眾於1月23日前完成訂房，春節期間入住可享早鳥優惠8折起。另館內 inn cafe 五權店也同步推出冬季限定「麻奶系列」新品，期盼透過完善的接待服務與多元餐飲規劃，提升旅客春節期間於台中住宿的整體體驗。

薆悅酒店總統套。（圖/薆悅酒店提供）

觀旅局補充，「來台中住宿消費送總統套房」系列活動後續將於1月28日林酒店、2月9日金典酒店接力辦理，並於觀旅局臉書粉絲專頁「大玩台中」直播，持續以多元行銷方式推廣台中觀光，歡迎民眾安排來台中旅遊住宿，享受優質旅宿服務，感受城市魅力。誠摯邀請全國民眾把握「台中Hi8全城開趴」期間規劃台中之旅，入住台中旅宿、登錄發票參加抽獎，為旅程增添更多期待與驚喜。