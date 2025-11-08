台中IKEA吃爐烤牛「生到嚇到」！情侶控吃完嚴重上吐下瀉…食安處要查了
記者吳泊萱／台中報導
台中IKEA疑似發生食安疑慮，有民眾指控6日晚上和未婚妻去用餐，點了一份爐烤牛，結果牛肉疑似沒烤熟，他們看到「這麼生有嚇到」，因為不想浪費還是吃光，結果兩人回家後嚴重上吐下瀉。對此，台中食安處表示目前尚未接獲醫院通報，但已啟動查核機制，將前往店家查核製作流程，若有違反食安法規定項目又未改善，最重可罰2億元，後續將持續關注通報情況。
原PO在社群平台《Threads》發文，表示自己6日跟未婚妻到台中IKEA吃晚餐，未婚妻點了爐烤牛，他點了豬肋排，沒想到吃完回家開始肚子痛，二人嚴重上吐下瀉。
原PO在文中附上當天餐點照片，懷疑可能是爐烤牛沒煮熟釀禍，表示當天服務人員說，牛肉是3分、5分熟，未婚妻看到牛肉「這麼生有嚇到」，但因為後面還有很多人排隊，肉又已經夾上餐盤，不敢說不要，最後因為怕浪費吃了一大半，原PO也幫忙吃了三分之一。
原PO說，到了深夜，二人嚴重上吐下瀉，事後向IKEA反映，業者表示沒收到其他人反映，請他們保重身體。因為第一次去用餐不了解，才發文詢問有沒有人遇到相同狀況，並強調二人沒有同居，在吃晚餐前沒有共同吃其他東西，其他同住家人也沒有症狀。
台中食安處表示，有關民眾反映至IKEA用餐，疑因餐點熟度不足造成餐後身體不適一案，食安處已錄案將前往店家查核製作流程，若查有不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善；若複查仍不合格，依法可處6萬元至2億元罰鍰。目前未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。
IKEA回應，對於顧客反映的用餐經驗感到抱歉，已主動聯繫當事人表達關心。IKEA重視顧客健康與餐點品質，餐點皆依循嚴格的衛生與製程標準準備。經了解，目前未接獲其他顧客有相似反映，後續也會加強現場作業流程與人員訓練，以提供更安心的用餐體驗。
