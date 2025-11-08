台中IKEA爆疑似食安事件！民眾投訴爐烤牛疑未熟「用餐後上吐下瀉」 食安處緊急介入
台中市IKEA餐廳傳出疑似食安事件，有民眾在社群平台《Threads》發文指出，11月6日晚間與未婚妻至IKEA台中店用餐，點選主對此，台中市政府食安處回應，已正式立案調查此案，將派員前往店家查核相關製作流程與餐點衛生管理。餐「爐烤牛排」後，兩人出現嚴重腸胃不適症狀，包括上吐下瀉、胃痙攣等，懷疑與餐點熟度過生有關。
原PO強調，兩人當天並未共用其他食物，且各自生活，僅當日晚間同赴IKEA用餐，家中其他成員均無異常。他也已致電反映此情況，但業者僅表示未收到其他顧客相同回報，並請他們保重身體。他因此在網路上公開詢問是否有其他顧客同樣不適，後續陸續有網友留言附和，指出當天食用牛排或雞肉丸後也出現腹瀉與畏寒等症狀，部分人認為餐點生熟控制恐有疏失。
針對這起事件，根據《中國時報》引述台中市政府食安處說法，目前已正式立案調查，並派員前往店家查核相關製作流程與餐點衛生管理。若有違反《食品良好衛生規範準則》項目，將要求限期改善，若複查仍不合格，將依《食品安全衛生管理法》裁罰，金額可自6萬元至最高2億元不等。目前尚未接獲醫院食物中毒個案通報，後續將持續關注。
另據《三立新聞網》引述IKEA方面回應，對顧客反映的不適經驗深表歉意，並已主動聯繫當事人表達關心。IKEA強調，餐點皆依照嚴格衛生與製程標準製作，目前內部尚未接獲其他類似反映，後續也將強化現場作業與員工教育訓練，以確保消費者用餐安全。
看更多 CTWANT 文章
太子集團建立全球犯罪網！律師嘆「現在抓的都是人頭」：幕後掌門人難抓
求救無人理！71歲女絕望殺害102歲失智母 自首心碎喊：我不行了
花近半年時間規劃旅日行程！出發前夕女伴稱交男友放鳥 達人給2建議
其他人也在看
台中２男吵架 １人腹遭刺「臟器外露」送醫
記者陳金龍／台中報導 台中市大里區內新街八日下午發生一起持刀刺殺案，分別六十一歲、五…中華日報 ・ 6 小時前
台中大安肉品市場恢復豬隻拍賣 (圖)
全台豬隻禁運禁宰令解除，台中市大安肉品市場7日上午10時開始拍賣豬隻，截至中午成交629頭，標準豬95至155公斤，平均重126.0公斤，單價新台幣98.0元。中央社 ・ 1 天前
台中數位局防詐宣導 三大防詐論壇接力登場 助市民提升識詐力
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為落實全民防詐、提升社會資安意識，台中市政府數位發展局將11月定為 […]觀傳媒 ・ 1 天前
中市交通局聯合警察局宣導「酒後代駕、安全回家」
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】冬令進補切勿酒駕！傳統薑母鴨、燒酒雞等進補食品常添加米酒等一起料理，為向民互傳媒 ・ 1 天前
台中購物節挺「台中豬」！ 明、後2天「免費」發肉乾、排骨酥
豬肉禁令今(7)日正式解封，台中市政府表示，台中購物節挺「台中豬」，將在明(8)日於霧峰原流市集發放500份肉乾，並加碼在9日於台中車站「鐵道市集」發送500份排骨酥，並抽出共100組「台中在地豬肉禮...華視 ・ 1 天前
情侶吃牛排吐又瀉 食安處要查
記者陳金龍∕台中報導 一名網友爆料指到台中ＩＫＥＡ用餐，未婚妻點爐烤牛…中華日報 ・ 6 小時前
網友爆在台中IKEA吃下「幾乎全生」牛排而上吐下瀉 衛生局要出手了
跨國連鎖大型家具IKEA台中分店餐廳傳出疑似食物中毒事件，網友爆料吃了幾乎只有表面熟的生牛排，指前（6）日與女友到餐廳吃晚餐點了爐烤牛排3分至5分，回家後就開始腹痛、下吐下瀉，吐了7、8次、拉了6次，也有網友附和點了牛排也沒熟，出現腹瀉、畏寒，台中市衛生局表示，疑因餐點熟度不足造成餐後身體不適一案，自由時報 ・ 14 小時前
鳳凰颱風恐穿台！ 台電台中區處全力巡檢戒備
氣象預報鳳凰颱風可能從中南部登陸，並穿越台灣，台電台中區處處長顏錦義7日下午請各級主管及巡修單位，務必做好各項颱風前的設備巡檢，除針對線路，強化巡視，預防性修剪樹木，並視颱風動態，隨時應變，必要時，成中廣新聞網 ・ 14 小時前
台中第8屆金照獎11/8頒獎 表揚長照領域卓越表現與奉獻精神
【記者 廖美雅／台中 報導】台中市政府今（8）日舉辦「2025台中金照獎」表揚活動，今年報名情況相當踴躍，共1台灣好報 ・ 6 小時前
雙11住房大戰開打！義大皇家推三大快閃專案 跨年煙火房、親子住房組合最受矚目
【記者 王苡蘋／高雄 報導】雙11不只電商搶客，飯店業也加入戰局。高雄義大皇家酒店自11月11日起祭出限時10台灣好報 ・ 12 小時前
台灣更保80年 鄭銘謙親頒「十大傑出更生輔導員」殊榮
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台灣更生保護會日前舉辦第80屆更生保護節慶祝大會並頒發「十大傑出更生輔導員」，以「溫暖有感 以愛復歸」為主軸，配合行政院新世代反毒策略行動綱領第三期及社會安全網2.0相關政策，透過各分會第一線更生輔導員溫暖及無私地陪伴，讓更生人從人生低谷中慢慢地站起來，穩定復歸社會。 法務部長鄭銘謙致詞指出，更生保護工作隨著社會變遷...匯流新聞網 ・ 12 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前