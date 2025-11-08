台中IKEA爆疑似食安事件！民眾投訴爐烤牛疑未熟「用餐後上吐下瀉」 食安處緊急介入

網友指出，11月6日晚間在IKEA台中店用餐時食用爐烤牛排，質疑牛肉未煮熟，事後與未婚妻雙雙出現上吐下瀉等不適症狀。（示意圖／Pixabay）

台中市IKEA餐廳傳出疑似食安事件，有民眾在社群平台《Threads》發文指出，11月6日晚間與未婚妻至IKEA台中店用餐，點選主對此，台中市政府食安處回應，已正式立案調查此案，將派員前往店家查核相關製作流程與餐點衛生管理。餐「爐烤牛排」後，兩人出現嚴重腸胃不適症狀，包括上吐下瀉、胃痙攣等，懷疑與餐點熟度過生有關。

台中市食安處祕書蔡文哲表示，已針對民眾反映IKEA餐點疑似未熟導致不適一案完成立案，後續將前往店家查核餐點製作與衛生流程。（圖／食安處提供）

原PO強調，兩人當天並未共用其他食物，且各自生活，僅當日晚間同赴IKEA用餐，家中其他成員均無異常。他也已致電反映此情況，但業者僅表示未收到其他顧客相同回報，並請他們保重身體。他因此在網路上公開詢問是否有其他顧客同樣不適，後續陸續有網友留言附和，指出當天食用牛排或雞肉丸後也出現腹瀉與畏寒等症狀，部分人認為餐點生熟控制恐有疏失。

針對這起事件，根據《中國時報》引述台中市政府食安處說法，目前已正式立案調查，並派員前往店家查核相關製作流程與餐點衛生管理。若有違反《食品良好衛生規範準則》項目，將要求限期改善，若複查仍不合格，將依《食品安全衛生管理法》裁罰，金額可自6萬元至最高2億元不等。目前尚未接獲醫院食物中毒個案通報，後續將持續關注。

另據《三立新聞網》引述IKEA方面回應，對顧客反映的不適經驗深表歉意，並已主動聯繫當事人表達關心。IKEA強調，餐點皆依照嚴格衛生與製程標準製作，目前內部尚未接獲其他類似反映，後續也將強化現場作業與員工教育訓練，以確保消費者用餐安全。

