台中IKEA疑爆食安事件！民眾吃爐烤牛上吐下瀉 市政府急介入
台中市IKEA餐廳傳出疑似食安事件，有民眾在社群平台《Threads》發文指出，11月6日晚間與未婚妻至IKEA台中店用餐，點餐「爐烤牛排」後，兩人出現嚴重腸胃不適症狀，包括上吐下瀉、胃痙攣等，懷疑與餐點熟度過生有關。對此，台中市政府食安處回應，已正式立案調查此案，將派員前往店家查核相關製作流程與餐點衛生管理。
原PO強調，兩人當天並未共用其他食物，且各自生活，僅當日晚間同赴IKEA用餐，家中其他成員均無異常。他也已致電反映此情況，但業者僅表示未收到其他顧客相同回報，並請他們保重身體。他因此在網路上公開詢問是否有其他顧客同樣不適，後續陸續有網友留言附和，指出當天食用牛排或雞肉丸後也出現腹瀉與畏寒等症狀，部分人認為餐點生熟控制恐有疏失。
針對這起事件，根據《中國時報》引述台中市政府食安處說法，目前已正式立案調查，並派員前往店家查核相關製作流程與餐點衛生管理。若有違反《食品良好衛生規範準則》項目，將要求限期改善，若複查仍不合格，將依《食品安全衛生管理法》裁罰，金額可自6萬元至最高2億元不等。目前尚未接獲醫院食物中毒個案通報，後續將持續關注。
另據《三立新聞網》引述IKEA方面回應，對顧客反映的不適經驗深表歉意，並已主動聯繫當事人表達關心。IKEA強調，餐點皆依照嚴格衛生與製程標準製作，目前內部尚未接獲其他類似反映，後續也將強化現場作業與員工教育訓練，以確保消費者用餐安全。
文章授權轉載自《CTWANT》台中IKEA爆疑似食安事件！民眾投訴爐烤牛疑未熟「用餐後上吐下瀉」 食安處緊急介入
網吃台中IKEA牛排疑「肉太生」上吐下瀉 台中食安處要查
跨國連鎖賣場IKEA除了賣家具，不少民眾會也特地去用餐。不過有網友指出，6日跟未婚妻到台中店吃晚餐，點了爐考牛排3分至5分熟，回家後上吐下瀉。台中市衛生局表示，食安處將前往店家稽查製作流程，目前未接獲醫院通報，將持續關注。太報 ・ 11 小時前
情侶吃牛排吐又瀉 食安處要查
記者陳金龍∕台中報導 一名網友爆料指到台中ＩＫＥＡ用餐，未婚妻點爐烤牛…中華日報 ・ 7 小時前
情侶台中IKEA吃牛排雙雙中鏢！「狂吐8次到天亮」釀胃痙攣…食安處回應了
一名網友與未婚妻6日晚間前往台中IKEA用餐，沒想到雙雙事後出現嚴重上吐下瀉，未婚妻甚至嘔吐7、8次，也多次腹瀉至胃痙攣，2人懷疑是IKEA餐廳的「爐烤牛」未熟所致，消息曝光後頓時引起熱議，也有其他網友表示當天也在IKEA吃了牛排後身體不適，更釣出IKEA與台中食安處陸續回應。鏡報 ・ 11 小時前
台中IKEA吃爐烤牛「生到嚇到」！情侶控吃完嚴重上吐下瀉…食安處要查了
台中IKEA疑似發生食安疑慮，有民眾指控6日晚上和未婚妻去用餐，點了一份爐烤牛，結果牛肉疑似沒烤熟，他們看到「這麼生有嚇到」，因為不想浪費還是吃光，結果兩人回家後嚴重上吐下瀉。對此，台中食安處表示目前尚未接獲醫院通報，但已啟動查核機制，將前往店家查核製作流程，若有違反食安法規定項目又未改善，最重可罰2億元，後續將持續關注通報情況。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
情侶台中IKEA吃「爐烤牛」後上吐下瀉 食安處緊急稽查！餐廳回應曝
台中IKEA餐廳爆出食安疑慮！一對情侶點了328元的「爐烤牛」，肉品送上桌竟帶鮮紅色，兩人頓時嚇到，但因不想浪費仍將餐點吃完。沒想到回家後雙雙出現上吐下瀉症狀，衛生局食安處已介入稽查，餐廳也主動聯繫當事人說明並加強員工訓練。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
爐烤牛疑太生！情侶餐後狂拉6次吐7次 衛生局開查
網友爆料指出，11月6日至台中IKEA用晚餐，女友主餐點了爐烤牛，自己點了豬肋排，女友說看到爐烤牛「有這麼生」被嚇到，但想說浪費還是硬吃，自己幫忙吃掉1／3，當晚女友上吐下瀉6、7次，自己吐了1次、拉了3次。台中市衛生局表示，食安處已錄案將前往店家查核製作流程，目前未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。中時新聞網 ・ 13 小時前
牛排生到懷疑人生！台中情侶IKEA用餐驚魂記：半夜上吐下瀉
有網友昨（7）日在社群平台Threads發文表示，他與未婚妻於前天（6日）晚間到台中IKEA享用晚餐，點了肋排、牛排、炸物等餐點，晚間卻開始出現嚴重的上吐下瀉，甚至吐到胃痙攣、狂拉水，女方當日掛了急診，事後聯繫IKEA台中店卻得到，當天未有其他人有相同情形的回覆。民視 ・ 9 小時前