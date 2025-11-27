台中NLP潛意識對話推薦，療癒的天使靈氣

【商家指南推廣專題】

圖片由靈魂探險家陳媁學姊提供

許多人都曾在人生的十字路口上，面臨健康、財富、情感關係與自我價值的迷失，當理性與感性拉扯、現實與靈魂失衡時，內在的聲音往往被外界的喧囂淹沒。此時，台中NLP潛意識對話推薦品牌「靈魂探險家」陳媁學姊便能透過「NLP潛意識對話」，以及「天使靈氣」的溫柔能量，引導人們探索自我，並重新連結內在、聆聽自己。

「靈魂探險家」的創辦人陳媁學姊15歲進入護校，對護理相關知識毫無興趣的她，仍憑著不怕血、不怕針的特質，在父親的堅持下踏上健康照護之路，她歷經了醫療體制的洗禮，也在病房裡學會看見生命的脆弱與堅韌，在2015年通過專科護理師考試後，她開始學習生命數字、潛意識探索與神秘學課程，逐漸開啟一段屬於自己的靈魂覺醒之旅。

2021年罹患甲狀腺癌後，陳媁學姊決定聆聽內在的召喚，勇敢離開體制，並於2022年成立台中NLP潛意識對話推薦品牌「靈魂探險家」，圍繞在健康、財富、關係與自我價值上，強調愛的力量是所有改變的起點，並以「人生四件事，都在愛元素」為核心理念，結合身心靈療癒與心理學，幫助人們從生存走向自愛。

「靈魂探險家」的「NLP潛意識對話」服務，也就是神經語言程式學（Neuro-Linguistic Programming），融合大腦神經科學、語言學、心理學，深入潛意識與之溝通對話，協助人們探索深層情緒與思維模式，理解行為背後的正向意圖。過程中，陳媁學姊會運用專業對話與引導，帶領個案進入內在狀態，釋放壓抑的情緒，並搭配精油與放鬆技巧，同步調整身心靈。

「天使靈氣」則是源自英國的能量療法，以高頻率的宇宙能量進行療癒，幫助身心靈恢復平衡。陳媁學姊指出，「NLP」屬於自我的心智對話，而「天使靈氣」則是直覺能量的流動，兩者結合形成「科學與靈性並行」的療癒體驗。

曾有位個案在一段長期關係結束後，陷入自我懷疑與決策焦慮，面對搬遷與新生活的挑戰，她總是猶豫不決、難以行動，透過「NLP潛意識對話」，她進入潛意識層面，聽見內在真實的聲音，理解自己拖延與恐懼的根源，並在釋放情緒後，感受到深層的安穩與釋放，當晚也終於有久違的一夜好眠。

目前，陳媁學姊在文化大學推廣教育部台中分部開設「天使靈氣」課程，並規劃Podcast節目分享護理師視角的照顧哲學，幫助更多人理解療癒的科學基礎與靈性意涵。未來，她期望建立完善的身心靈課程教學體系，培育更多天使靈氣的療癒師與講師，甚至與教育、文化機構合作，讓愛與靈性成為社會教育的一部分。

陳媁學姊用自身的生命經驗證明，療癒不是逃避現實，而是以愛為出發點，重新理解生命的價值，當您面臨身體的疲憊、關係的困頓，或是對生活感到迷茫，台中NLP潛意識對話推薦品牌「靈魂探險家」都能成為您探索內在世界的起點。現在就點擊以下連結，了解更多台中NLP潛意識對話推薦資訊。

