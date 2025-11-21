台中NPC再進化！玉澤演歡迎TWICE來台「1句話」網笑翻

南韓男星玉澤演發限動歡迎TWICE來台。（圖／翻攝自玉澤演 IG）





南韓男星玉澤演近日在台中十分活躍，處處可見讓他成為脆友口中的「台中NPC」，對於今（21日）女團TWICE來台在新聞畫面播報，看電視的他更逗趣拍下畫面，並以中文寫下歡迎。

近日在台中的玉澤演，十分融入台灣生活，搭公車、逛夜市等都難不倒他，幾乎快成為「半個台中人」的他，今日在電視上看見TWICE來台新聞，更是逗趣拍下畫面，並發到了IG限時動態，寫下：「歡迎來到臺灣。」

玉澤演的限動一發出，也瞬間引發網友熱議，紛紛笑呼：「究竟玉澤演才是台灣人 還是我才是台灣人？？？」、「玉澤演這是把自己當臺灣人嗎哈哈哈哈」、「玉澤演不僅找臺灣的電視台 用繁體打字 甚至是用這個『臺』」、「看樣子我們澤演已經把自己當成台灣人了!! 」、「我沒發現這是玉澤演限動以為是哪個朋友直接滑過去。」



