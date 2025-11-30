一名有詐欺前科的36歲林姓男子，因不滿網友在社群平台留言揭露其行蹤，於30日清晨6點多闖入台中西屯區寧夏路一間按摩店鬧事並毆打店員。據了解，這名男子平日以裝病為由到處借錢，被網友稱為「台中NPC」，曾在大里區等地出沒。當店員在社群平台貼文下方留言指出其常出現地點後，該男子認為店家洩漏其個資，憤而上門鬧事，不僅動手打人還持電擊棒恐嚇，最終被警方移送法辦。

台中NPC闖按摩店打店員！「借錢被揭」惱羞成怒恐嚇。(圖／TVBS)

這起暴力事件發生在台中西屯區寧夏路的按摩店內。當天清晨，林姓男子進入店內後，立即開始亂丟東西並大聲叫囂，要求店員出來對質。他大聲質問：「我叫你那個把事情調出來，我跟她對質，把你那個女的叫出來。」而店內其他員工則要求他承認自己有向人借錢的事實。

男子借錢被爆光 持木棍恐嚇按摩店員工。(圖／TVBS)

另外一名男員工見狀上前協助處理時，林姓男子立即動手攻擊，直接往男店員頭部打下去。雙方隨即扭打在一起，從店內一路打到店外。按摩店員工表示，林姓男子打不過時還跑到對面撿木棍回來恐嚇，讓店內員工感到非常害怕。店員解釋，他們只是在網友揭露該男子借錢行為的貼文下方留言，指出他常出現的地點，並未洩漏任何個人資料。

借錢慣犯遭網友起底 闖按摩店暴打「告密者」。(圖／TVBS)

按摩店員工回憶，這名林姓男子前一天就曾來店內鬧事，隔天再次前來並且動手打人。他們表示：「他第一次來時還帶著類似電擊棒的物品，並且對櫃台人員說他會再來。」店員還透露，三年前這名男子就曾向他們借錢：「他當時要錢啊，要1千啊。」

據了解，這名林姓男子有詐欺前科，長期以生病為由向他人借錢，已經行之有年。他經常在台中大里區等地區出沒，因此被網友稱為「台中NPC」。最終，在店內員工合力壓制下，警方到場處理並將林姓男子移送法辦，為這起因「腦羞成怒」而引發的暴力事件畫下句點。

