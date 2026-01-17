台中PARK2草悟廣場再進化！不只是吃喝的地方，餐酒、音樂與市集重塑城市社交空間

（圖／勤美提供）

PARK2草悟廣場不只是台中的城市地標，更像是一座持續進化的生活實驗場，近年以「Social Casual Dining」為核心，重新思考餐飲、空間與人之間的關係。透過餐酒文化作為媒介，PARK2將用餐從單一目的，轉化為一種可以停留、交流、甚至發生靈感的日常狀態，近期全新打造的「餐酒中島」，正是這種城市想像的具體呈現。

此次空間由禹樂空間整合操刀，以「谷底城市Urban Valley」為概念，將B1廣場重新塑造成能隨著時間轉換氣氛的城市谷地。設計團隊整合中島配置、遮陽結構、景觀植栽與燈光層次，透過動線重劃與鋪面調整，形塑出六處兼具停留與流動的休憩節點。人們可以選擇坐下小酌，也能站著交流，空間不強迫社交，卻自然促成互動，讓獨處與相遇都變得合理而舒適。

廣告 廣告

（圖／勤美提供）

夜幕降臨後，餐酒中島展現另一種節奏。每週六夜晚，由PEACH FLAVOR策劃音樂現場，邀集重視聲音質地與空間感的音樂人輪番演出，讓聽覺、味覺與身體律動彼此交織。音樂不再只是背景，而是成為用餐體驗的一部分，讓人與人之間的距離，在節奏中悄悄被拉近。

這樣的場域精神，也延伸到即將回歸的第三屆「冬日音樂公園市」。活動於1月24日至25日登場，集結台灣、日本與香港共25個品牌，構築以音樂、藝術與餐飲為核心的戶外沙龍。今年主視覺由日本插畫家Yosuke Yamauchi操刀，以「音樂無重力」為題，呼應市集希望打破界線、讓感官自由漂浮的精神。

（圖／勤美提供）

音樂陣容串聯亞洲城市脈動，日本下北澤文化地標JAZZY SPORT、CITY POP傳奇樂團RYUSENKEI，以及香港FINDME，皆以黑膠與卡帶等實體形式呈現溫潤而純粹的聲音質感。視覺藝術方面，Yosuke Yamauchi 也將親臨現場繪製似顏繪，讓藝術互動成為可被帶走的記憶。餐飲與咖啡品牌則在冬日陽光下，提供恰到好處的微醺與暖意，讓市集成為可以慢慢逛、慢慢感受的生活片段。

在餐酒選擇上，PARK2近期也迎來多個風格鮮明的新品牌，從自然酒、地中海酒款到充滿工業感的選物空間，讓味覺與審美同步擴展。自然酒強調低干預與真實風味，成為輕鬆卻不隨便的餐酒提案；而以地中海飲食為背景的酒款，則以明亮酸度與礦感，受到新世代消費者青睞。另一端，實體選物店的進駐，則像是一間「大男孩的夢幻收藏室」，將工業設計與未來感物件帶進日常視野。

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

原始連結

看更多 CTWANT 文章

寒假必逛！航海王25週年特展、蠟筆小新35週年互動展同步開跑

小櫻花來台喝咖啡！和店貓合照引粉絲朝聖，LE SSERAFIM低調逛台北意外成旅遊指南！

八大展區一次看！蜷川實花展「海外最大規模」登陸華山，台北街頭藏在作品裡！