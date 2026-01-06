台中TPASS恐斷炊 周永鴻批盧秀燕雙標

台中市長盧秀燕。(盧秀燕臉書)

台中 TPASS 恐斷炊 周永鴻批盧秀燕：攬功時市府、出事怪中央





藍白兩黨在立法院持續杯葛 115 年度中央總預算，導致台中市 TPASS 通勤月票補助經費恐於 1 月後面臨斷炊風險。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今(6)日質疑，市長盧秀燕過去將 TPASS 高調包裝為市府政績，如今預算卡關，卻改口稱只是「配合中央政策」，試圖將責任全數推給中央，形同政治雙標。





周永鴻指出，TPASS 於 112 年上路時，盧秀燕曾多次強調台中 299 元月票是「全國最便宜」，並宣稱市府編列大量預算支撐，成為施政宣傳重點；但當藍白立委杯葛總預算，威脅補助無法續辦時，市府官員卻改口稱 TPASS 屬中央政策，甚至表示若中央無法補助，應向地方「說清楚」，態度明顯前後不一。

周永鴻直言，造成 TPASS 經費危機的關鍵原因，正是盧秀燕所屬的國民黨立委在中央阻擋預算審查。他質疑，若盧秀燕真心將 TPASS 視為自身政績，就應要求同黨立委停止杯葛，確保補助款順利撥付，而非放任中央卡關、地方卻裝作無辜受害者。





周永鴻也提醒，中央總預算受阻，影響的不只是通勤月票，更可能波及台中市多項民生補助與津貼。他呼籲盧秀燕停止政治算計，正面回應責任歸屬，避免市民權益因政黨對立而受損。