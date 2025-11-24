台中YouBike亂象頻傳 議員批借無車還無位成日常





台中YouBike供需失衡問題持續惡化，無車可借、無位可還，造成民眾日常困擾。民進黨市議員台中市議會市政總質詢中痛批，市府雖宣稱YouBike站點突破1700站，但站點錯置、調度失靈與管理鬆散等問題多年未改善，突增民怨。

市議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融等人聯合質詢表示，全市多處站點都出現有站無車、車滿難還的亂象，已嚴重影響市民通勤與休閒使用權益。陳雅惠表示，她實地走訪忠孝路、國光路口、學府路京國特區外等站點，不是整排空位借不到車，就是滿位無法還車。火車站周邊在尖峰時段更是一車難求；中山醫院外雖標示七十多台可借，但崇倫里、樹德里居民反映，道路施工竟直接撤除原站點，完全未與里民溝通，等同剝奪市民使用權。

陳雅惠說，她並要求儘速在建國南路與東興路口增設YouBike站點，以補足南區、中區與精武站外的通勤缺口。同時引用審計處報告指出，YouBike近五年租借量由888萬次暴增至1,878萬次，但供需失衡、熱區車柱不足、冷區站點閒置等問題持續存在，顯示市府只拚站點數量、忽略實際使用品質。此外，YouBike管理鬆散也引發治安疑慮。近期逢甲商圈多起機車置物箱竊案中，嫌犯利用YouBike在停車格間繞行物色目標，並立即盜刷、盜領信用卡，顯示站點管理缺口恐成治安破口。陳雅惠要求交通局必須與警察局建立跨局處合作機制，將治安熱點納入管理。

議員陳俞融、陳淑華也表示，多處站點出現「有站無車、車滿難還」，顯示調度能量不足，要求市府強化人力與動態管理；張芬郁、謝家宜、蕭隆澤則指出，放學尖峰時段「借不到車」已成學生日常，熱門站點卻未增車，「有站沒車等於沒設置」。

對此，交通局長葉昭甫回應，後端系統可即時掌握各站點借還情況，並會要求微笑單車加強尖峰時段的補調與巡檢；高中端因使用量大，調度策略也將重新檢討。對於居民反映的站點遭取消等問題，交通局將進一步確認需求並回報。至於iBike1.0車輛，已全面進入報廢程序，仍留置場域者會儘速清除，並與警方合作處理疑似不法個案。

