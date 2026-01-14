台中YouBike站點數量冠全國 議員質疑「無車可借、無柱可還」嚴重

市議員陳雅惠表示，台中市很多YouBike站點，無車可借、無柱可還情況。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕YouBike已成為台中市重要的交通工具之一，台中市的YouBike站點數量居全國之冠，市議員陳雅惠便表示，接獲多起通勤族與學生陳情，住家或學校附近站點明明設得密集，卻經常遇到「無車可借、無柱可還」的狀況，嚴重影響上下班、上下課的日常動線，她建議市府除要求業者加強即時調度外，也應重新盤點東、南區及園道周邊站點配置，補齊實際使用斷點。

台中市政府交通局則表示，後續將持續透過營運數據分析各租賃站特性，請業者依不同時段與區域需求加強車輛調度，並針對綠空廊道及東光園道周邊使用情形進行盤點，評估增站或增柱的可行性，以改善無車可借、無柱可還的問題

台中市的YouBike站點數量達1700多站，居全國之冠；議員陳雅惠表示，許多東、南區民眾反映，YouBike常出現「看得到站，卻借不到車、還不了車」的窘境，問題不僅是營運廠商調度不足，更關鍵的是市政府當初與YouBike業者簽約時，未將調度責任、服務水準及區域資源平衡納入明確規範，導致後續管理失焦。

她直言，站點再多，不能借、不能還，對市民來說就是不能用，如忠孝路一帶，該區學生使用需求高，卻經常出現有車沒位、或有位沒車的情形，顯示調度與站點配置未貼近真實生活動線，屬於整體規劃失衡的結果。

