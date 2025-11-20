台中YouBike2.0站點破1700站 逐步實現「里里有YouBike」

台中市YouBike站點將突破1,700站，單月騎乘人次也達193萬人次新高紀錄。

台中市綠色運輸再寫新里程碑！台中市政府交通局表示，YouBike2.0公共自行車系統展現驚人成長動能；交通局今（20）日宣布，不僅全市YouBike2.0租賃站點將正式突破1,700站，目前進度已達到87%，大幅超越原定目標，更締造了單月租借人次的歷史新紀錄。

交通局說，台中市YouBike自103年開始試營運至今已成為市民生活中不可或缺的一部分，有效滿足市民通勤、通學及休閒健身等多元移動需求。根據統計數據顯示，累計總騎乘人次已高達1.18億人次，足見公共自行車在台中市的普及與成功。值得一提的是，今年10月份的累計騎乘人次更衝上193萬次，創下歷史新高紀錄！這項數據也證明市民對YouBike2.0系統的接受度極高。

此外，單日騎乘紀錄同樣亮眼，YouBike2.0在今年10月17日創下最高騎乘人次67,730人次，而電動輔助的YouBike2.0E也在10月9日達成最高騎乘人次3,770人次。這些數字不僅顯示公共自行車已深植民心，更證明台中市推動「iBike倍增計畫」的效益斐然。

交通局指出，針對熱門站點可能出現的「無車可借」問題，市府積極督導營運廠商，採取多項嚴格措施，提升車輛調度的效率，讓市民能夠「隨時有車騎」，享受便捷、舒適的公共自行車服務。尤其，針對國、高中等校園周邊，因使用需求尖、離峰十分明顯，交通局採取精準調度策略，透過數據分析租賃站點營運特性，同時檢視各站需求以加強調度，評估增站或增柱可行性，確保學生通勤順暢。此外，交通局也實施不定期抽查，並透過即時回報機制並要求營運廠商立即調度車輛，確保服務品質。