台九線上的愛！實業家捐洗腎專車

地處花東縱谷台九線上的關山慈濟醫院，是周邊五個鄉鎮居民的健康守護者。不過一旦遇到急重症病患，轉送過程時間，不論是送台東市或花蓮市得耗時一小時或2個半小時左右。理解這分醫療迫切需求，有實業家捐贈了價值超過120萬的急重症醫療設備，以及一部洗腎專車。

關山慈濟醫院，血液透析室2019年啟用，每一年服務約2萬5千人次。

關山慈濟醫院副院長 吳勝騰(2025.3)：「這邊成立洗腎室是幫到，是我們門診的部分病人，這些末期腎病變的病人，不用再被轉走了。」

池上鄉民 傅進榮(2025.3)：「到關山 差不多十五公里，我又要開車 有沒有，回來洗腎洗好 很累，一個人開車 很危險。」

洗腎交通車司機 陳瑞昌(2025.3)：「洗腎洗完之後，人會比較虛 有沒有，因為有的人開車 這樣比較危險，所以說醫院就協助接送。」

腎友家屬 歐阿錦(2025.3)：「我叫我們這裡的計程車，一趟250 來回500，一禮拜1500，我們怎麼撐得住 ，我們負擔不起啊。」

減輕洗腎家庭的經濟負擔。11月，醫院再接獲大禮，實業家捐贈洗腎專車。鎮長回憶，當時只是實業家輕輕問一句。

關山鎮長 彭成豐：「關山有沒有需要，我聽了 心裡好感動，突然的一個訊息，讓我覺得，哇 怎麼會有這麼有溫度的人。」

回饋社會，也表達對醫護敬意，兩位實業家陳麗華、鍾敬在印尼經商有成，他們還有另一個身分。

實業家 陳麗華：「慈濟的榮譽董事，我要把這分愛傳承下去，因為在這個 我們在這個團體裡，我覺得上人的子弟，就應該承諾他 做他的好弟子。」

關山慈濟醫院副院長 吳勝騰：「這分愛延續下去，拓展到縱谷每一個有需要的腎友，跟被需要急救的民眾身上，讓這分願力，上人的對這分土地的疼惜，能夠永續 能夠綿延下去。」

另外，兩人也捐助價值超過120萬的急重症醫療設備，護理人員迫不及待想了解。來自海外的成功力量，化為對關山慈濟醫院，最溫暖，實質的支持。

