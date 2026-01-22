台九線北上線新橋階段性完工 廿五日起雙向各一車道通行

台九線池上大橋北上線新橋階段性完工，二十五日起提供雙向各一車道通行。（公路局提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台九線池上大橋橋基因裸露，耐震力不符現行法規，公路局南區養護工程分局推動改建工程，北上線新橋已完成階段性施工，將自一月二十五日起正式開放通車，屆時將改由北上線新橋提供雙向各1車道通行，並封閉南下線舊橋進行施工；春節連假車流量大，請用路人注意安全，小心行駛。

南區養護工程分局指出，池上大橋南下線與北上線分別興建於民國七十五年及八十三年，因長年受卑南溪河床沖刷影響，橋基裸露且耐震能力不符現行法規。為加速改善橋梁結構安全，公路局將改建工程優先納入「台九線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）」計畫，新橋工程於一一二年九月二十八日開工，並採「先北上橋、後南下橋」二階段施工。

北上線新橋施工期間歷經九次颱風侵襲及河川水位暴漲等嚴峻考驗，在施工單位及設計監造單位共同努力下，克服天候與環境挑戰，順利在今年農曆年前完成階段性目標，提供在地民眾及花東旅行遊客更安全順暢的通行環境。

後續工程將接續辦理第二階段南下線舊橋拆除及新橋改建作業，二十五日起封閉南下線舊橋施工，請用路人配合交通維持措施，行經該路段減速慢行。最新道路資訊可透過公路局幸福公路ＡＰＰ及相關即時路況系統查詢，妥善規劃行程，確保行車安全。