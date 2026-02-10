台九線奪命事故！車撞成廢鐵「吐出引擎著火」憲兵甩出車外…倒地慘死

記者呂彥、陳弘逸／花蓮報導

花蓮壽豐台9線204.7公里處，今天（10日）上午發生死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

花蓮壽豐台9線204.7公里處，今天（10日）上午發生死亡車禍；一輛黑色轎車不明原因，高速撞擊路口號誌桿，車體嚴重扭曲變形，幾乎淪為廢鐵，引擎甚至噴出車外，噴飛到對向車道，還一度起火，事故現場一片凌亂。肇事駕駛為24歲鍾姓男子，人被拋出車外，重傷不治；據悉，死者在花蓮空軍基地擔任憲兵，疑返營上班途中，發生意外，詳細事故原因，仍待釐清。

車體嚴重扭曲變形，幾乎淪為廢鐵。（圖／翻攝畫面）

這起死亡事故發生在今天（10日）上午6時40分，花蓮壽豐台9線204.7公里處北向車道，發生一起嚴重車禍，一輛黑色轎車沿台九線北上，不明原因高速撞擊路口號誌桿。

事故現場一片凌亂。（圖／翻攝畫面）

撞擊當下，肇事車輛翻覆，車體嚴重扭曲變形，幾乎淪為廢鐵，引擎甚至噴出車外，噴飛到對向車道，還一度起火，事故現場一片凌亂。

肇事的24歲鍾姓駕駛，被甩出車外，當下倒地不起，送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

肇事的24歲鍾姓駕駛，被甩出車外，當下倒地不起，目擊民眾協助報案，並放置三角錐避免二度衝撞。

事故發生後警消封閉現場處理。（圖／翻攝畫面）

救護人員到場，發現駕駛鍾男已無呼吸心跳，緊急CPR（心肺復甦術）並送醫搶救，仍宣告不治。

肇事車輛引擎甚至噴出車外，飛到對向車道，還一度起火。（圖／翻攝畫面）

初步了解，死者鍾男為現役軍人，在花蓮空軍基地擔任憲兵，疑返營上班途中，發生意外，詳細事故原因，仍待釐清。

