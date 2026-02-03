「台九線揚塵」危及行車安全 張峻會勘要求中央、地方立即改善

張峻（右二）於今(3）日上午在鳳林榮民醫院前安排現場會勘，邀集中央與地方相關單位實地了解狀況，並要求提出具體、立即可行的改善作為。

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】針對台九線光復至鳳林、南平一帶長期揚塵嚴重，影響居民生活品質及用路安全問題，花蓮縣議會議長張峻今（3）日上午10時於鳳林榮民醫院前召集現場會勘，邀集中央與地方相關單位實地了解狀況，並要求提出具體、立即可行的改善作為。

本次會勘出席人員包括水利署第九河川分署分署長吳明華、交通部公路局花蓮工務段副段長李建華、花蓮縣環保局空噪科科長林則師、花蓮縣政府建設處技士邱柏霖，並由鳳林鎮長林建平率同多位地方里長共同參與。

會勘現場發現，該路段路面堆積大量泥沙與塵土，大型工程車輛及一般車輛行經時揚塵明顯，不僅影響周邊空氣品質，更對機車族及用路人行車安全造成高度風險。

林建平指出，洪災初期居民基於救災與工程需要，多能體諒生活不便，但事發至今已超過四個月，民眾亟需回歸正常生活。尤其該路段已多次發生機車因泥沙滑倒事故，情況相當危險，要求相關單位正視問題，並建議公路局應徹底清潔路面，每日至少早、晚各進行一次清洗作業。

台九線鳳林段揚塵與交安問題引發民怨，張峻（圖中）強調將持續追蹤改善進度，確保道路安全與生活品質同步獲得改善。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

針對砂石車輛管理問題，吳明華表示，第九河川分署將立即增設多處車輛清洗台，並強化車輛進出管控，要求所有疏濬相關車輛在進入公路前，必須完成輪胎與車體清洗，確認未夾帶泥土後才能上路，以防止泥沙污染道路。

李建華則說明，光復至南平路段因河川疏濬作業，確實有砂石車將泥土帶上公路情形。基於維護公路清潔與行車安全，花蓮工務段將於農曆年前加強清洗頻率與抑塵作業，並呼籲河川工程端從源頭加強管理，避免問題反覆發生。

張峻強調，近期接獲大量民眾陳情，揚塵問題已嚴重影響生活品質，對機車族更構成實質安全威脅。他直言，疏濬與防災工程固然重要，但不能以犧牲民眾的生活環境與用路安全作為代價。

張峻也指出，相關問題先前已完成會勘並形成決議，關鍵在於各單位是否確實落實。他將持續追蹤改善進度，要求中央與地方主管機關以實際行動回應民眾期待，確保道路安全與生活品質同步獲得改善。

