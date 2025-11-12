台九線變河流！宜蘭人家裡半夜全泡水慘況曝

▲宜蘭受鳳凰颱風雨勢侵襲，民眾家裡全泡水。（圖／網友yu_hsuan1025提供）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來襲，中央氣象署昨（11）日上午發布陸上颱風警報，中南部7縣市和宜蘭縣今（12）日停班課，北北基桃正常上班上課，Threads網友也發布各地災情，直呼宜蘭擋下鳳凰第一槍，半夜台九線大淹水，民眾家裡也全泡水，不禁哀嘆：「太慘了」、「太扯了」。

根據Threads網友消息，11日半夜11時許，台九線林場往北已經變成河流，不少網友驚呼：「羅東宴京帝寶那邊？太扯了啦」、「請問退了嗎？明天會經過」、「昨天就是差點車子卡在那裡，方向盤完全不能轉」、「我家外面路口，今晚太瘋狂了」等，而到12日凌晨將近1時，網友也說淹水已經退一半。

同時，其他網友也回報：「十點半從加油站要回羅東，水淹太高，騎過去熄火，加剛好拉封鎖線，只好折返，12點半看道路監視器，看水退了，才敢騎過去」，也有網友貼出家裡慘況，直呼：「家裡也都泡水了」、「太慘了，QQ」等。

不過，經過難熬的一夜，今早宜蘭大太陽露臉，不少網友也拍下艷陽表示：「出現一顆太陽，只要雨稍微小一點，宜蘭的水就退得很快」、「鳳凰颱風宜蘭擋下這一槍，長這麼大第一次看到宜蘭到處都淹」、「宜蘭出太陽了！大家還好嗎？」、「希望宜蘭的淹水可以趕快消失，然後今天大好天氣要練習了」。

