台亞攜手麗臺生醫 CES 2026全球首發非侵入式血糖手錶 搶攻智慧醫療新商機

台亞（TW2340）與麗臺生醫於1月6日（美國時間）聯手於【美國國際消費性電子展CES】發表全球首發、業界唯一的「非侵入式無創血糖趨勢追蹤」智慧穿戴解決方案，並同步亮相「非侵入式無創血糖感測智慧手錶」，展示全球首創非侵入血糖監測穿戴裝置，向全世界市場展現台灣智慧醫療的創新能量。

台亞與麗臺生醫此款「非侵入式無創血糖智慧手錶」只需穿戴於手腕，以不刺穿皮膚方式，透過台亞的HUSD感測技術（Health Ultra Sensing Device）感測皮下組織液中的葡萄糖濃度，以更舒適與安全的方式進行血糖連續監測，並再搭配麗臺生醫深耕多年的 AI 演算法與智慧健康雲平台，使用者可透過APP即時查看血糖波動，過濾雜訊來分析血糖趨勢，此項裝置目前已達到MARD（誤差率）約小於 15%，預計搶攻全球體重管理商機，未來將同步整合心率、血氧與睡眠品質等數據，實現全方位的生理指標管理與遠端醫療支援。

↑圖說：台亞攜手麗臺生醫於CES 2026展出全球首創非侵入血糖監測穿戴裝置，向全世界市場展現台灣智慧醫療的創新能量。（圖片來源：台亞提供）

此項產品採用台亞領先的半導體製程與麗臺生醫的系統整合能力，確保裝置在長時間使用下仍維持高準確度與續航力，免除目前市面上的一般測糖裝置一次配戴僅可使用10~14天，而需重複購買裝置的困擾，為全世界首發，業界唯一的非侵入式智慧血糖感測裝置。據瞭解台亞與麗臺生醫雙方於日前完成【無創血糖量測裝置合作協議】的簽署，預告未來將推出智慧指環、手環和其他更多元的智慧穿戴裝置，以適應不同族群的全天候配戴需求，初期將聚焦於「健康促進」與「疾病預防」市場，解決現代人最關注的代謝症候群問題，並透過長時間配戴相關裝置所累積的大數據，作為未來申請輔助醫療器材認證的重要基礎。

台亞董事長李國光表示，台亞與麗臺生醫雙方看好市場上龐大的減重、健康管理需求，以及兒童控糖的問題，透過此裝置使用者能了解食物、運動和日常活動影響血糖的變化，即時回饋血糖趨勢，同時也能解決家長對於兒童飲食管理，透過「聰明控醣」方式，為兒童打造健康的成長環境。HUSD非侵入式血糖感測模組係通過經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」所開發的先進智慧感測技術，為重要商業化的里程碑，充分展現了台亞與麗臺生醫雙方「軟硬結合」的技術優勢。

圖說：台亞攜手麗臺生醫於CES 2026展出全球首創非侵入血糖監測穿戴裝置。圖為雙方簽約儀式。圖／台亞提供 台亞半導體副董事長暨日亞化學專務取締役戴圳家表示，這項世界首發的合作成果，意味著台亞從感測元件供應商，成功跨足系統解決方案的領域。台亞將充分發揮感測晶片與製程技術的優勢，結合麗臺生醫在穿戴裝置與 AI 的專業，這不僅是技術的疊加，更是商業模式的突破，雙方深具信心共同打造出具國際競爭力的健康科技產品，引領無創血糖監測技術的新潮流。

