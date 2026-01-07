台亞攜手麗臺生醫 CES 2026全球首發非侵入式血糖手錶 搶攻智慧醫療新商機

台亞攜手麗臺生醫於CES 2026展出全球首創非侵入血糖監測穿戴裝置。台亞提供



台亞（2340）與麗臺生醫於1月6日（美國時間）在美國國際消費性電子展（CES 2026）聯手發表全球首創、業界唯一的「非侵入式無創血糖趨勢追蹤」智慧穿戴解決方案，並同步亮相非侵入式血糖感測智慧手錶，向全球市場展現台灣智慧醫療技術的創新實力。

該款智慧手錶僅需配戴於手腕，即可在不刺穿皮膚的情況下，透過台亞自研的 HUSD（Health Ultra Sensing Device）感測技術，量測皮下組織液中的葡萄糖濃度，進行連續血糖趨勢監測，兼具舒適性與安全性。再結合麗臺生醫多年累積的 AI 演算法與智慧健康雲平台，使用者可透過 APP 即時掌握血糖波動，並有效過濾雜訊、分析血糖趨勢，目前產品誤差率（MARD）已低於15%。

台亞指出，該裝置可長時間配戴使用，免除市售侵入式測糖產品需每10至14天更換耗材的限制，具備高準確度與續航力，初期將鎖定體重管理、健康促進與疾病預防市場，未來亦將整合心率、血氧與睡眠品質等生理數據，拓展遠端醫療與全方位健康管理應用。

雙方已完成無創血糖量測裝置合作協議，後續將延伸開發智慧指環、手環等多元穿戴產品，並透過長時間配戴所累積的大數據，作為未來申請醫療器材認證的重要基礎。

台亞董事長李國光表示，此技術可即時回饋飲食與運動對血糖的影響，亦有助於兒童與家庭落實「聰明控醣」。台亞半導體副董事長戴圳家則指出，此次合作象徵台亞正式由感測元件供應商，邁向系統解決方案的重要里程碑。

