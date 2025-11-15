「台亞玩很大」2025家庭日盛大登場 趣味x幸福蔓延ing

[FTNN新聞網]

生活中心／綜合報導

台亞半導體（tw2340）15日攜手集團子公司-星亞視覺（tw7753）、積亞半導體（tw7787）、冠亞半導體在充滿童趣與想像力的小人國主題樂園舉辦【2025台亞玩很大FAMILY DAY】家庭日，並邀請同仁與眷屬一同歡聚一堂，並安排深受大人小孩喜愛的小丑表演，以誇張逗趣的肢體語言與精采絕倫的雜耍互動，帶領所有台亞同仁進入「台亞玩很大」的歡樂世界，現場洋溢著濃厚的家庭氛圍，這已是台亞集團第3年聯手集團子公司共同舉辦的家庭日，展現台亞集團長期關懷員工生活與家庭福祉，並以「以人為本」為核心，落實企業對文化永續發展的承諾。

台亞集團今天在小人國主題樂園舉辦家庭日活動，邀請同仁和眷屬一起進入「台亞玩很大」的歡樂世界。（圖／台亞集團提供）

為展現團隊精神與企業活力，今日活動中特別設計多項團體競賽與闖關挑戰，藉以讓同仁攜手合作、發揮團隊默契，並凝聚員工彼此的向心力，延續台亞勇於挑戰、追求創新與卓越的精神，台亞董事長李國光也親自帶領集團各高階主管共同挑戰，現場氣氛歡樂。除了闖關挑戰外，活動當天也特地安排親子互動，結合創意與科學的「恐龍實境秀」，以身歷其境的互動體驗深受大小朋友喜愛，不僅充滿趣味更寓教於樂。

台亞集團今天在小人國主題樂園舉辦家庭日活動，邀請同仁和眷屬一起進入「台亞玩很大」的歡樂世界。（圖/台亞集團提供）

看到同仁與家屬齊聚一堂，共享歡樂與溫馨時光。台亞副董事長暨日亞化學專務取締役 戴圳家表示，家庭是支持員工最重要的力量，企業文化不僅要追求績效，更要讓員工能兼顧家庭，因為家庭的穩定才能讓員工安心投入工作，進而推動企業永續。他強調，希望透過家庭日活動，讓員工與家人一同感受台亞大家庭的溫暖，實踐工作與生活平衡的精神，打造兼顧事業發展與家庭幸福的優質工作環境，讓每位員工都能在良好的工作氛圍中發揮所長，共同創造世界第一的商品，攜手邁向永續與卓越的未來。

