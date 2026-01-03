「台人不再被兩岸優先綁架」矢板明夫：阻擋國防削弱外交只會害台

外交部最新民調顯示，51.9%受訪者認為「外交關係」的重要性高於「兩岸關係」。 圖：AI製圖

[Newtalk新聞] 外交部2日公布一項最新民調，59.4%受訪者滿意賴政府過去一年半以來的外交整體表現，51.9%受訪者認為「外交關係」的重要性高於「兩岸關係」，明顯高於32.7%受訪者認為「兩岸關係」較「外交關係」重要的比例。對此，資深媒體人矢板明夫表示，這份民調反映出台灣人對國際現實的清醒認知，說明多數台灣人已經不再被「兩岸優先」的敘事綁架，而是選擇以國際連結作為安全與發展的核心。對中國保持距離是必要的風險管理。阻擋國防、削弱外交，只會害台灣。

廣告 廣告

矢板明發文寫道：「外交部最新公布的民調，用一組清楚的數字勾勒出台灣社會的主流共識：59.4%民眾滿意賴政府過去一年半的整體外交表現，68.1%肯定林佳龍部長的對外關係處理；74.5%支持成立『經濟外交工作小組』，86.9%支持外長積極走訪歐亞各國拓展國際空間。在台美、台歐、台日關係上，多數指標同樣落在七成到八成以上。這不是短期情緒，而是一個成熟的社會對國家方向的理性選擇。這份民調重要的意義在於，它反映出台灣人對國際現實的清醒認知。」

矢板明夫指出：「在當前的國際環境下，台灣唯一安全、可預期的道路，就是與價值觀、理念相近的民主國家結盟合作。不論是深化台美經貿、強化台歐關係，或是持續鞏固台日互信，背後的邏輯都只有一個，那就是民主夥伴能提供制度性的信任，而信任，正是國家安全的基石。相對地，中國帶來的風險，在民調中同樣被清楚看見。49.2%受訪者擔心中國的『長臂管轄』與跨國鎮壓，80.8%認為這對兩岸關係造成負面影響。」

矢板明夫續指：「這說明多數台灣人已經不再被『兩岸優先』的敘事綁架，而是選擇以國際連結作為安全與發展的核心。，這說明多數台灣人已經不再被『兩岸優先』的敘事綁架，而是選擇以國際連結作為安全與發展的核心。原因其實很現實。中國是一個不講誠信、政策高度不透明、對外態度喜怒無常的政權。今天可以談交流，明天就可能翻臉施壓，軍事威脅始終存在。與這樣的對象過度靠攏，不但無法建立真正的信任，反而會讓台灣承擔更高、不可控的風險。」

矢板明夫提到：「還有人在懷念所謂『兩岸相對和平』的年代，卻刻意忽略歷史真相。在馬英九執政期間，中國從未放棄武力犯台的準備，兩岸軍力差距正是在那段時間被迅速拉開。所謂和平，只是建立在台灣國防投資不足、自我克制之上的假象。今天賴清德政府努力補課、強化國防、爭取國際支持，卻遭在野黨阻擋國防預算，在野黨的行為，客觀效果根本不是監督，而是削弱台灣的自保能力。」

矢板明夫強調：「外交與國防是一體兩面。當蕭美琴、蔡英文、陳建仁持續走向國際，累積信任與能見度，如果沒有足夠的防衛能力支撐，再亮眼的外交成果都可能一夕歸零。這份民調已經把答案說得很清楚，『走向世界、站穩民主陣營』，是台灣的理性選擇。對中國保持距離，是必要的風險管理。阻擋國防、削弱外交，只會害台灣。誰在守護台灣的未來？誰在威脅台灣的安全？不言而喻。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

生育率探底急出招！北京取消保險套、避孕藥免稅 全面課徵13%增值稅

2026國運籤出爐! 姜太公道場指「止爭守成」 判斷兩岸火運年不致開戰