台人中招！日本買UNIQLO多付錢 日作家揭手法

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」提醒，去日本UNIQLO購物時，需留意自助結帳系統顯示的購買件數，因已發生多起小偷將衣服標籤剪斷，放入其他衣服口袋，導致下一位消費者多付錢的事件，甚至已有台灣旅客中招，「有些人以為日本治安很好，但不代表沒有小偷或詐騙」，貼文曝光後，引來網友分享經驗，建議赴日購物時最好到人工櫃台結帳，可避免多付冤枉錢，也方便辦理退稅。

歐吉桑今（4）日於臉書粉專發文指出，日本許多UNIQLO門市採用自助結帳系統，消費者只要將欲購買的衣服放到指定位置，系統就會自動辨識件數並計算價錢，但許多人只看價格，未仔細確認系統計算的件數，可能會因此多付一件衣服的費用。

歐吉桑表示，有小偷將UNIQLO衣服的標籤剪斷，丟入其他衣服的口袋，導致下一位消費者結帳時，系統誤判衣服數量，導致多付錢，由於銷售數據與實際庫存仍顯示一致，店家盤點時也很難察覺。

歐吉桑強調，這種手法已有台灣人中招，「我原以為很多人都知道，因此想提醒大家，有些人以為日本治安很好，但並不代表沒有小偷或詐騙」。

文章釣出苦主，「我也有遇到，明明買4件衣服，結果結帳是5件，店員直接把錯的標籤資料刪除結帳」，但也有人提到，在日本買UNIQLO需要退稅，最好是去人工櫃台結帳，可以避免發生多付錢的機率。

網友留言，「這種我都習慣另外拿個空籃子一件一件放進去，避免沒感應到或重複結帳」、「不管科技怎麼進步，其實人性還是差不多呢」、「結帳要核對數量，才結帳」、「基本上都會退稅，退稅去人工櫃台，就比較不會發生這情況」。

