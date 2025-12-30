台人健康拉警報！每3分鐘1人罹癌 最新癌症排名曝光 第一名又是「它」

實習記者藍子瑄／台北報導

衛福部國民健康署公布最新「112 年癌症登記報告」，全台一年新增癌症人數高達 13 萬 8051 人。（示意圖/ PIXABAY）

衛福部國民健康署公布最新「112 年癌症登記報告」，全台一年新增癌症人數高達 13 萬 8051 人，較前一年增加 7758 人，等於平均 每 3 分 48 秒就有 1 人罹癌，再度寫下新高。整體趨勢顯示，癌症發生率持續上升，不過死亡率已出現下降，顯示近年推動的早期篩檢與治療逐漸見效，但民眾仍不可對自身健康狀況掉以輕心。

根據國健署統計，肺癌持續高居國人癌症發生人數第一名，112 年新發個案達 1 萬 9986 人；其次為 大腸癌（1 萬 9074 人），第三名則是 女性乳癌（1 萬 7779 人）。前五名還包括 肝癌 與 攝護腺癌，顯示呼吸系統、消化道及荷爾蒙相關癌症仍是國人主要威脅。

112 年​十大癌症新發生人數排序：

1. 肺癌

2. 大腸癌

3. 女性乳癌

4. 肝癌

5. 攝護腺癌

6. 口腔癌（含口咽、下咽）

7. 甲狀腺癌

8. 皮膚癌（111年為第9名）

9. 胃癌（111年胃癌第8名）

10. 子宮體癌

衛福部公布112年癌症登記報告，肺癌連3年蟬聯十大癌症首位。（圖／國健署提供）

從性別來看，男性最常見癌症為大腸癌，已連續 14 年居冠；女性則以 乳癌蟬聯第一名達 21 年。整體癌症標準化發生率顯示，男性約為女性的 1.1 倍，其中食道癌、口腔癌的性別差距尤為明顯，男性風險遠高於女性。

年齡分布方面，癌症高度集中在 50 歲以上族群，占比高達 84%，且 60 至 79 歲是新增病例最多的年齡層；相對地，39 歲以下族群的發生人數則呈下降趨勢。國健署分析，疫情趨緩後，民眾篩檢與就醫意願回升，是近兩年癌症通報人數明顯增加的重要原因之一。

