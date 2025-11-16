台人共食被公審！林氏璧曝日本餐廳潛規則：最好一人點一份

有台灣旅客近日到義大利遊玩，16人點5個披薩卻遭到老闆公審引起熱議。對此，台大前感染科醫師、旅日達人林氏璧也點出，日本店家多半不會明文規定，但原則上潛規則都會是希望一人點一份，兒童可能會另有規定。

日本有提供主食的餐廳，都希望客人能一人點一份 。（示意圖／取自pixabay）

林氏璧在臉書粉專指出，2年前曾有台灣旅客到福岡大砲拉麵，店家禁止3歲小孩入內，為了照料無法進入的孩童，他們點了3碗拉麵想6個大人輪流共食卻遭到店家拒絕，憤而留下一星負評，引發熱議，還有很多人湧入洗五星幫店家補血。

那拉麵店或是日本的餐廳到底可否共食？林氏璧表示，這是長久以來爭議不休的問題。日本店家多半不會明文規定，但原則上潛規則都會是希望一人點一份，兒童可能會另有規定。林氏璧解釋，在日本很重視「讀空氣」，若到一家大排長龍的排隊名店，假設6個人占店家6個位置，卻只想點3碗拉麵一起吃「你是老闆會覺得ok嗎？」

林氏璧提到，這只是大原則、潛規則。如果這間餐廳當時店內人也沒很多，沒有占用到後面的人座位的問題，然後經詢問過店家可否共食，若店家答應，他覺得是沒什麼問題。特別是遇到同行有食量較小的兒童，想問問店家是無可厚非的。

林氏璧指出，有些朋友會無限上綱到連「問店家可不可以分食」這件事都是失禮的，個人是覺得還好。正常的日本店家也應該可以理解，觀光客胃不夠裝想多嘗一些美食的心情吧。彼此多體諒一些，多多溝通，很多事情都可以迎刃而解的。記得保持禮貌，給日本朋友留下好印象！

