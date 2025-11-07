台人出國旅遊「一眼就被認出」！網曝5大特質：讓人感到親切

生活中心／彭淇昀報導

台灣人到國外旅遊一眼就能被認出？近日有網友發文表示，看到一則新聞說台灣人在韓國很好認，甚至覺得「台灣人有一種氣息」，讓他想起之前去越南旅遊時，和朋友逛一間服飾店，被店員詢問是否來自台灣，還說台灣人有種「Taiwan vibe」，有別於其他華人，讓他不禁好奇「到底是什麼呢？」貼文曝光後，引發大批網友熱議。

有網友表示，台灣人出國很容易被認出，並點出5大特質。（圖／機場公司提供）

原PO在Threads上發文表示，看到一篇新聞提到，台灣人在韓國很好認，韓國人甚至覺得「台灣人有一種氣息」，一眼就能分辨出來。

讓原PO想起，幾個月前赴越南旅遊時也碰到類似狀況，「突然想到幾個月前去越南，和朋友逛一間文青服飾店，逛到一半，櫃檯的女生忽然用英文問：Are you from Taiwan？她說台灣人有種Taiwan vibe，和其他華人不太一樣」，讓原PO不禁好奇「所謂的台灣人vibe到底是什麼呢？」

貼文曝光後，掀起熱烈討論，不少網友紛紛表示，「記得有看過有人的外國老公分辨方法，台灣人有種：雖然看起來是怪人，但是是友善和平的怪人」、「是溫柔卻有界線、理性又帶點人情味的平衡感。不像日韓那麼壓抑，也不像歐美那麼直接，是一種『溫度剛剛好』的自在」。

有網友分享自身經歷，「我去馬爾地夫，紀念品老闆直接用中文說：台灣人齁，幫你打折」、「今年去釜山玩，在等炸雞的時候，店員也問我們是不是台灣人，他說看得出來」、「外國人真的很會分，出國玩最常被問是不是台灣人」。

還有人分析台人的5大特質，包括「氣質柔和、有禮貌感：表情溫和、不具攻擊性，給人友善、安全的感覺」、「穿著自然樸實：重舒適、不追流行，風格介於日韓之間但更放鬆」、「行為謙和：走路、排隊、互動都會禮讓，不會搶話或爭先善於先觀察」、「表情真誠自然：對新環境的好奇與欣賞會直接流露」、「整體能量特質『溫而不冷，明而不烈』，有光卻不刺眼，讓人感到親切」。

