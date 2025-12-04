台人到日本旅遊「一舉動」超熱情 網嚇瘋搖頭：千萬別做

部分台灣人到日本會對日本人做一項「熱情舉動」，引發網友熱議。示意圖／Pakutaso

日本是台灣人最喜愛出國旅遊的國家之一，為了展現「台日友好」，許多台灣人到日本旅遊時，會自備零食送給陌生的日本人。有網友就親眼看到有台灣人這樣做，但是許多網友都認為這樣的行為相當不妥，大喊千萬不要這樣做。

一名網友日前到勝尾寺排達摩，看到有台灣人送零食給不認識的日本人，讓她忍不住發文大喊救命；還有網友說，最近台灣人開始會帶小禮物送給日本人，但日本人嘴上說著謝謝，心裡卻感到相當困擾。有日本人說：「有收到過，但覺得很可怕，尤其是食物，大家都直接都掉。」並說，收到這樣的陌生人禮物，並不會對台灣人有更好的印象。

一名網友就直言，「不要再買台灣零食隨機送給日本人了！轉頭就被丟了的機率很高。陌生人給的東西不要亂吃，媽媽不是從小就有教了嗎？」但還是有網友說已經準備了許多小包裝的零食，近日去日本打算要送給日本人。

話題在Threads上被瘋狂討論，有網友說，偶爾想表示謝意可以理解，但不是每個人都瞭解台灣人的行為，今天換位思考一下，如果是你收到一個陌生外國人的食物，你會吃嗎？「如果要表達謝意，我自己通常是，如果對方是收我錢的，我會請他不用找了，或是再給小費。雖然日本沒有收小費文化，但直到目前給出去的大家都有收下。各位不如給小費吧！」

許多網友也紛紛留言「到底要自我感覺良好到什麼時候」、「真的請不要送食物給不認識的人」、「你講了我不敢講的（還有我是台灣人徽章&貓咪圖），好可怕」、「是有多自卑和渴望被認同才會做出這些行為」、「感覺就是一堆E人瘋狂入侵I人的世界然後自稱友好，完全不顧別人感受」、「大概會被當神經病」、「總有人愛做這種自我滿足的事」、「個人覺得散裝的食物我自己也不敢吃」、「現在這又是什麼奇怪的風氣」、「說出我的心聲了，陌生人給的東西真的不敢吃，無關乎國籍（認識的朋友同事除外喔），真的不需要特別帶什麼禮物，好好守禮就很棒了」、「在日本小時候大人都教：不要吃陌生人給的食物、要丟掉」、「如果不是食物我會覺得比較好，但我覺得不需要送。不是人人開心接受，這行為只是自我滿足」。



