台人勸退知名餐廳 日遊客怨被潑冷水 網友喊：別太熱情
台灣人對於觀光客相當熱情，總是極力推薦自己私房餐廳或景點，卻忽視對方真正的需求。有旅日11年的網友表示，曾在推特上看到日本人抱怨，想去吃鼎泰豐卻遭台灣友人潑冷水批判，硬推薦其他餐廳，覺得自己的想法被無視。貼文引起熱議，不少人認為台灣人這樣的習慣真的要改。
一名旅日11年的網友在社群平台Threads上表示，曾經在推特上看到有日本人說，台灣人雖然熱情，但常常會忽視日本友人的想法跟行程，推薦其他家餐廳或景點。日本人就想吃鼎泰豐，卻硬要跟他們說去某某店，認為CP值更高，但其實這樣的行為無疑是在潑對方冷水。
貼文引起熱論，普遍認為這樣的習慣要改，「對方怎麼想的比較重要，這種話不是一次被人說，連美國人也是這樣抱怨」、「剛剛才看到韓國人說要來台灣玩，一堆人叫他不要去幸福堂，真的管太多」、「觀光客裡有名的一定要讓他們吃過一輪，否則回國後被問有沒有吃什麼名店時，就會覺得為什麼都被帶去吃沒人知道的店」、「觀光客追求的就是一個儀式感，而且在地人喜歡的外地人不一定有相同感受」、「一直否定別人的行程跟喜好真的很討厭」。
也有網友不認同，表示自己相當討厭夜市，覺得環境髒又不衛生，勉強陪第一次來台的日本友人去逛，對方在體驗一次後就認同他的看法，之後來台再也沒逛過夜市，認為在地人看法還是很重要。原PO對此則回應，如果沒有第一次親身體驗，就會對一直對夜市抱有嚮往，永遠不會知道這行程適不適合自己。
原PO認為，台灣人因為希望對方能享受到最好的、更在地的體驗，才會極力推薦其他行程，這是很棒的待客之道。但對觀光客來說，去最主流的景點就算踩到雷，也是他們獨一無二的體驗，可以推薦，但不要批評別人想去體驗的地方或飲食，潑人冷水就是不尊重別人的想法。
