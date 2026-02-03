台人北海道機場「放鳥司機2小時」！挨轟後付3萬日圓道歉 業者不買單

有台灣旅客日前預約北海道新千歲機場接機服務，卻臨時爽約。（圖／翻攝自Google Maps）

有台灣旅客日前預約北海道新千歲機場接機服務，卻臨時放鴿子並封鎖LINE，導致司機苦等2小時引發撻伐。業者於Threads發文後，旅客雖主動聯繫並補付3萬日圓致歉，但卻聲稱是因為LINE顯示非台灣門號，懷疑是詐騙才封鎖，讓業者質疑，雙方前1天就已經建立群組討論且沒有預收費用，這樣的說法未免太牽強。

據《中時新聞網》報導，有台灣旅客日前前往日本北海道旅遊，事先預約新千歲機場接機服務，卻在抵達當天臨時爽約，甚至封鎖聯絡窗口，導致司機在機場苦候2小時無果。

經營包車接送服務的網友遂於1日在Threads發文，公開尋找該名失聯旅客，讓不少台灣網友痛批「丟臉丟到國外。」事後更有網紅四叉貓透過網路搜尋，指出該名旅客在高雄經營便當店，使整起風波持續擴大。直到昨天（2日），業者才再度更新進度，表示當事旅客已主動聯繫，並承諾支付原先預約的接機費用。

根據業者公開的對話截圖，該名旅客解釋，這趟北海道行程是帶著妻子與孩子同行，因此在安全考量上格外謹慎。事發當天LINE系統曾跳出提醒，指業者帳號「可能涉及詐騙」，且顯示該帳號並非以台灣手機門號註冊，基於安全疑慮才選擇封鎖聯絡方式，但他也坦言自己未再進一步確認，處理方式確實有疏失，所以他願意支付預約接機費用3萬日圓（約新台幣6,097元），並向司機與業者表達歉意。

然而，業者對上述說法不太買單，指出雙方早在前1天已成立群組，並詳細討論接機的相關事宜，確認無誤後才會安排派車，且過程中並未預先要求對方支付任何款項。在此情況下，旅客以「疑似詐騙」為由封鎖聯絡方式的說法實在是太牽強，也難以解釋為何未不行查證便直接失聯。

事件曝光後，再度掀起網友討論。多數人對旅客的說法並不買單，認為若真為詐騙，通常會先要求付款，且金額往往不止3萬日圓；也有人指出，既然是向日本業者預約接機服務，對方使用日本門號相當合理，不應期待一定是台灣號碼。然而，也有部分網友替旅客緩頰，認為其年紀可能與父母輩相近，對日本環境不熟，加上近年詐騙猖獗，面對系統警示自然提高警覺，或許只是判斷與應對方式不夠周延，才導致事態擴大。

