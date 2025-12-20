台人危機意識太低？以為北捷砍人案是快閃活動 網直呼：你才是正常的

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

台北捷運、中山商圈昨（19）的隨機砍人案，造成4人死亡，現場畫面怵目驚心。事件發酵後，不少網友發文直指現場許多名眾顧著拍攝，沒有立即逃跑，在出事後才大喊「報警、快逃」等，稱台人「危機意識太低」，引發網友熱議。

台北捷運、中山商圈昨（19）的隨機砍人案，造成4人死亡，現場畫面怵目驚心。（圖／翻攝畫面）

對此，有網友發文分享，原PO表示自己在案發當下第一時間以為是「快閃活動」，他解釋，因為是在台北最熱鬧的地區之一，看到有人丟煙霧彈、拿長刀，以為是要表演，等到兇嫌開始追人才發覺不對勁。原PO也坦言：只靠說自己的危機意識還是太低了，戒之慎之」。

廣告 廣告

不少網友看了紛紛表示，原PO的反應「是正常的」，並直指馬後炮的人都是看著一開始就盯著嫌犯的影片，怪對角線的受害者們沒注意到持刀，「因為有視角的差異，那些人才剛騎出來走出百貨，根本只看到一堆煙，此時那人在人群中走來，被前面人擋到，就算有人喊有人持刀快逃，怎麼知道是哪個人、要往哪逃？」

也有網友直言：「沒錯啊！現在一堆瘋子動不動在斑馬線上跳舞吼叫的，誰知道他要幹嘛」、「我也會覺得是不是什麼活動在辦，或是哪裡電器壞掉冒煙」、「這才是真實的反應，很多人都用事後看影片的上帝視角在檢討路人」。



更多FTNN新聞網報導

張文生前最後畫面曝光！遭7警圍捕持刀闖百貨樓頂平台 脫裝備墜樓亡

犯案完整時序公布！張文「殺人計畫」曝光 犯案前多次場勘、5度變裝行兇

北車砍人案釀死傷！北捷「閘門全開免刷票」 民眾讚反應迅速

