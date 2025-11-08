台人去日本「4行為」絕對不要做！全網一看崩潰：超難改

日籍YouTuber提醒台灣旅客，在日本絕對不要做的4種行為。（圖／翻攝Pixabay）

日本是台灣人最愛去的旅遊勝地，無論是東京、大阪、還是福岡、北海道，幾乎都能見到台灣旅客。為此，日籍YouTuber「三原Japan」則提醒大家去日本絕對不要做的4種行為，讓一票台灣網友直呼：「真的好難改！」

首先是去日本的連鎖店，像是一蘭拉麵、壽司郎等在台灣都有門市的餐廳，讓三原直呼：「既然都來日本了，當然要吃只有日本才吃得到的料理嘛，因為味道幾乎一樣，真的沒必要特地去吃。」但若是以牛丼、燒肉這類型為主的「主食型連鎖店」的話，日本的確實比較好吃，推薦大家可以試試看。

第二，對店員說「蛤？」三原認為這是台灣與日本的文化差異，但在日本使用真的要小心，「之前有位台灣住了二十年的日本人也說，到現在還不習慣，所以對不知道台灣文化的日本人來說，這樣真的不行。」建議大家使用「欸～」來表達困惑即可。

第三，帶空的行李箱。這點讓三原很驚訝，但台灣朋友的理由都是說「要塞滿伴手禮帶回去！」他認為，其實在台灣的唐吉訶德就可以買到很多東西。另外，也能透過其他管道購買或申請代購，比起從日本帶回來還要來的方便許多。

最後則是搭乘電車時要把背包背在後面。三原特別提醒，尤其是在上下班的尖峰時段，禮貌上要把背包背到前面來，避免影響到其他乘客。

影片曝光後，台灣網友紛紛留言崩潰，「那個蛤真的很難改！」、「蛤真的改不了」、「那個蛤真的在大腦反應前就講出來了」、「只能拜託三元多多推廣蛤！」也有人認為，「壽司郎就算了，台灣一蘭沒有很多啊」、「因為日本的一蘭比較便宜的樣子…」、「但唐吉訶德買不到我愛吃的下酒菜肉乾啊…」、「唐吉訶德還有匯率問題啊！」

