台人參加「國際峰會」遭拒！疑中籍秘書「要她換國籍」

政治中心／于士宸報導

又出現中國「政治打壓」事件！台灣長期針對性別、人權議題發聲的倡議工作者林薇，日前受邀參加在卡達舉辦的「世界社會發展峰會」，本來期待已久的她，打算將台灣的案例整合國際經驗分享給國際，不料邀請卻因身分問題遭到取消，甚至還被要求更換國籍，讓她氣的發出長文。然而，林薇今日接受採訪（7）透露，該封要求她更換國籍的信件，上面的屬名為聯合國秘書處的華語拼音名字工作人員，清晰可見中國近年來在國際上對台的打壓，讓她感嘆，「每一個地方都有他們（中國）的人」。

本月4日至6日，第二屆世界社會發展峰會於卡達首都杜哈舉行，這次會議旨在縮小全球發展差距，重申對《哥本哈根社會發展宣言》及《行動綱領》的承諾，並為推進《2030年永續發展議程》的實踐注入新動能。我國積極推動人權議題的提倡者林薇，昨日（6）在臉書發出長文，指出自己已受邀此場會議，卻因「國籍」問題，遲遲無法獲得官方確定出席資料。林薇表示，自己和另一位來自蘇格蘭的代表在同一時間答應出席，並提交了聯合國所需的資料，沒想到對方的審查只花了一天就通過，自己卻在數天後才收到一封要求「更換國籍」的信件，然而當時的她只知道寄件者的屬名是以華語拼音。林薇表示，自己被要求這個「不可能的任務」後，自己曾多次與對方協商抗議，不過三週過去，卻還是未見成效，更換國籍的無理要求仍沒有撤銷，最後則是在安全審查系統關閉的前幾天，聯合國秘書處無預警將她的參與資格取消，後續也無任何解釋，讓她感到相當諷刺。





台人參加「聯合國峰會」遭拒！疑中國籍秘書「要她更換國籍」網怒了

林薇今年五月前往世界衛生大會周邊演講與抗議。（圖／翻攝自林薇臉書）









根據《自由時報》報導，林薇今日受訪時表示，這幾年中國在阻擋我國國際參與方面的力道明顯加劇，過去我方尚能在部分領域取得參與機會，但如今已幾乎被中國全面封鎖、嚴密監控，讓她感嘆：「真的是每一個地方都有他們的人，甚至可以直接署名，確定是中國籍的工作人員直接來回信，這個是近期開始出現的事情」。





