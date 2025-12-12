台人又失格 京都電梯口見這幕 全場罵：好意思笑大陸？

台灣人常去日本玩，其中京都也是首選城市之一，不過有網友表示，日前在京都車站的連鎖電器量販店，看到有大量行李推放在電梯口旁邊，上面還貼著台灣國旗的貼紙，旁邊卻完全沒人，原PO喊話，「希望台灣旅客注意自己的行為是否影響到他人，當個合格的旅人。」一票網友也罵翻，直呼這樣的行為非常丟臉，「怎麼好意思笑大陸？」

一名女網友日前在臉書社團「京都自由行究極攻略」貼出照片，只見2台電梯口的中間擺了將近10個行李箱，其中一個箱子上貼有台灣國旗的貼紙。

原PO發文表示，在京都車站人潮擁擠的Yodobashi，看到有台灣人將大量行李堆放在電梯口，人卻不知去向，「希望喜愛京都的台灣朋友可以互相提醒，注意自己的行為是否影響到他人，當個合格的旅人，不要讓台灣成為下個不受當地人歡迎的國家。」

貼文曝光引發討論，許多網友都罵翻，「很誇張耶，這是為了省置物櫃的錢嗎」、「這樣的行為真的很丟臉，不管是哪裡來的人」、「這種行為和心態有夠不可取，標準貪小便宜行為」、「為了怕不見，幫他們推到警察局報案吧！」

也有人留言酸，「現在大陸人減少，海水退潮就知道台灣人一堆沒穿褲子」、「在台灣就是一堆臨停、暫停紅線的車子，一堆放在騎樓的雜物，怎麼可能到國外就改？」

