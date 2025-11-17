台人吃披薩公審 日本餐廳能共食？達人曝潛規則「台客吃拉麵踩過雷」

旅日達人揭開日本餐廳共食潛規則。（示意圖／Pixabay）

義大利蒙特卡丁尼市一家名為「瘋子披薩」（PizzadalPazzo）的老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini），日前拍攝影片嘲諷16名台灣遊客僅點5份披薩，引發網友討論。事實上，過去有台灣人到日本拉麵店用餐，6個大人只點了3碗拉麵，遭店家拒絕後留下1星負評，同樣掀起風波。對此，旅日達人揭開日本餐廳共食潛規則。

旅知名旅日達人林氏璧在臉書粉專表示，最近有台灣旅客到義大利旅遊，16人只點5個披薩被老闆放上網公審，這起事件讓他想起2年前的新聞，當時有台灣旅客到福岡的拉麵名店用餐，「店家禁止3歲小孩入內，為了照料無法進入的孩童，他們點了3碗拉麵想6個大人輪流共食卻遭到店家拒絕，憤而留下一星負評」。

林氏璧指出，雖然多數日本店家不會明文規定可否共食，但原則上都希望一人點一份，兒童可能另有規定，尤其日本人很重視「讀空氣」這件事，「如果你到一家大排長龍的排隊名店，也沒有幾個位置，外面排了30個人，你同行一群人6個人佔店家6個位置，卻只想點3碗拉麵一起吃，或是佔3個位置其他3人輪流換手進來吃，將心比心，你是老闆會覺得ok嗎？」

他強調，上述情況只是大原則或潛規則，假如餐廳當時店內的客人不多，沒有占用到其他顧客座位的問題，可以試著禮貌性詢問過店家可否共食，若店家答應，其實沒有什麼問題，「特別是遇到同行有食量較小的兒童，我想問問店家是無可厚非的。」

另外，日本籍女星阿部瑪利亞過去也曾在Youtube頻道說，在日本有主食的餐廳，共食是不太禮貌的行為，且如果已經坐下，最好就不要離開，尤其當店家提供小菜上桌，表示已經接受客人下單。此外，她也提到，在日本用餐不要噴太濃的香水，結帳時也要把錢放在盤子上，不要直接遞給服務員，因為日本人很重視人與人之間的距離感。

