台人吃泡麵「加1物」2.9萬人讚翻！他驚曝：口感有差…

許多人在無暇煮飯、想吃宵夜等時，方便又快速的泡麵通常是首選。有一位南韓網友近日發文指出，台灣人吃泡麵的時候，都習慣「加雞蛋」，幕後原因曝光後也讓他被暖到，並直言經過實測後，真的有差！原PO表示，「整碗變溫柔、變順口、還多了一點幸福感？」，貼文引來42萬人朝聖，台灣網友也陸續留言、分享吃法。





台人「泡麵加1物」狂吸42萬人！南韓留學生吃了驚呆…竟釣出金針菇點名：我要半熟

許多台灣人煮泡麵的時候都習慣加蛋，讓南韓籍的網友感到相當意外。（示意圖／民視新聞）





有一位南韓網友因受到YTR金針菇的影響，跑來台灣念書，而他近日在Threads上分享一件令他相當意外的事。他第一次煮台灣版辣味袋麵，煮到一半室友突然問「要不要加一顆蛋？加蛋人生會好一點」，雖然感到困惑，但他還是照做了，結果發現真的有差。原PO驚訝直言，「整碗變溫柔、變順口、還多了一點幸福感？」，而且在他吃完以後，室友還補了一句，「在台灣80%的問題都可以用一顆蛋解決」，導致他現在不管煮麵失敗、心情差、天氣冷或作業爆掉，室友都會默默說「加一顆蛋啦！」，讓他表示「真的被台灣人『加雞蛋』這件事暖到」。

台人「泡麵加1物」狂吸42萬人！南韓留學生吃了驚呆…竟釣出金針菇點名：我要半熟

金針菇本人也回應這篇貼文，讓許多網友笑稱她已經是內行了、很懂吃。（圖／翻攝自 Threads ＠06_07s）





原PO在文末認真提出疑問，「台灣人吃麵為什麼一定要加蛋？ 是因為辣？還是這真的是信仰」。貼文曝光後，瞬間吸引一大票網友留言「剩下那20%解決不了那就再加第二個蛋」、「我的話會加雞蛋加貢丸加餃子」、「其實和韓國加起司的概念差不多，但更便宜」、「就算沒料，加顆蛋也會讓泡麵發光」、「泡麵沒加蛋～那就是一碗沒有靈魂的泡麵，無吼呷」、「加蛋不是信仰，是營養，泡麵不加蛋，就像吃滷肉不配飯，少一味」。這篇貼文甚至釣出金針菇本尊留言，「我要半熟」，讓網友笑稱她是「內行的台灣菇」；還有網友分享親身經歷，「我法國男友一開始也很難接受我什麼東西都要加蛋，甚至他要先煮他的乘盤後再幫我加蛋，有一次發現他在煮自己的宵夜加蛋進去」，他舉例說明蛋對台灣人的重要性，「在台灣，連抗議都會用上蛋（但這是不好的行為，不要浪費食物）」。





