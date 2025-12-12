台人吃錯了？他見超商涼麵「標註1吃法」傻眼 前店員認證：嚐一口嚇爛

生活中心／王文承報導

一名男子到超商消費時，發現超商的麻醬涼麵竟標註「加熱更好吃」，讓他當場愣住。（示意圖／資料照）

涼麵是台灣特色小吃美食之一，每到夏天也是許多人用餐首選。一名男子到超商消費時，發現超商的麻醬涼麵竟標註「加熱更好吃」，讓他當場愣住，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

超商涼麵標註1吃法他傻眼 前店員認證了



一名男網友在社群平台《Threads》上發文表示，他到統一超商消費時，看到自有品牌麻醬涼麵的包裝上標註「加熱更好吃」，讓他傻眼直呼：「加⋯什麼？」

貼文曝光後，引起網友熱議，「涼麵很燙要吹一下再吃ㄛ」、「油麵稍微加熱，那個油香味更明顯，麵也會變更Q彈，但是不要加太熱」、「可是加熱很好吃….但不能太熱」、「微波10秒會很好粗，真的！！！」、「他敢寫我就敢加熱！」、「人家涼麵不值得擁有溫暖嗎」、「澱粉類的食物在冷藏溫度放久了會變得乾硬缺乏彈性。所以涼麵的「麵體」的確可以稍微加熱一下，恢復口感就好，不是要你加熱到熱騰騰還在冒煙。」、「吃涼麵終於可以吹一下了」、「涼麵趁熱吃」。7-11的小編也幽默回應原PO：「加...加熱（小聲）」。

另外，也有前超商店員跳出來分享秘訣。他表示，「我在全家做了7年，必須告訴大家，全家的涼麵微波 5～10 秒，再把冷的醬倒進去，真的超好吃！大概是我進全家第4個月時，店長教我的吃法，我吃一次就嚇爛！麵的口感會好非常多。」

