台人哈K-POP 估今年可望破160萬人次飛韓國

▲「韓流」熱度不減！觀光署統計，國人前9個月前往韓國旅遊人次數達136萬4496人次。圖為韓國仁川機場。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本多年位居台灣人喜愛旅遊國家第一名，不過近來韓國隨著K-POP、美食、影劇盛行，到訪人數也不斷飆升，根據韓國觀光公社統計，台灣是韓國第3大觀光客來源，去（2024）年訪韓的台灣旅客達147萬3908人次，交通部觀光署統計，今年前9個月到韓國旅遊者有136萬4496人次。

受惠K-Pop、K文化和韓國美食、韓劇景點朝聖影響，「韓流」興起，再加上地方航線增加、供給充足，如金海、大邱、清州、濟州等，台灣旅遊業者也逐步推出訪韓行程，吸引不少國人對韓國旅遊興致提高，有越來越多MZ世代將韓國視為旅遊勝地，前往觀光旅遊。

交通部觀光署出國資料統計資料顯示，今年前9個月國人前往韓國旅遊人次，來到136萬4496人次，已逼近去年全年到韓國旅遊的142萬9398人次。韓國觀光公社更樂觀預估，今年台灣旅客赴韓將有希望達標160萬人次，可望創下歷史新高。

▲觀光署統計，國人前往韓國旅遊人次數（圖／交通部觀光署）

