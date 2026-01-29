台人在大馬組詐騙機房 AI換臉「日本警」詐8人得手1865萬日圓

【記者江孟謙／台北報導】楊姓男子（54歲）等人在馬來西亞組織跨國詐騙機房，鎖定日籍被害人進行詐騙，案經我國刑事局國際科、日本警察廳、馬來西亞刑事偵查局等單位共辦，逮獲楊男等5人、4名日本籍、1名馬來西亞籍嫌犯，經查至少8名日籍被害人，遭詐騙金額達日幣1865萬3667元。

台、日、馬警政單位聯手破獲跨境詐欺機房，源於馬來西亞警方接獲情資，有我國籍人士在吉隆坡境內籌組機房，並鎖定日籍被害人進行詐騙，因此通報刑事局國際刑警科，與馬、日警方共同合作偵辦。

相關單位去年8月間搜索該詐騙機房，逮捕5名我國籍犯嫌、4名日籍犯嫌及1名馬籍犯嫌共計10人。經調查該機房從去6月間開始運作，主要由我國籍嫌犯指揮操控，負責管理、話務指導、翻譯工作，並負責上網找詐騙被害人劇本，翻譯成日文後，交由日籍犯嫌詐騙使用。

警方指出，該集團倘若需要AI變臉假冒日本警察時，再操作AI電腦，負責穿著日本警察制服對嘴、出示警官證等，以取信日籍被害人，日籍犯嫌則負責擔任詐騙話務手，馬籍犯嫌負責打雜事務。

我國嫌犯在馬來西亞落網後，刑事局去年10月赴吉隆坡執行台籍犯嫌遣返勤務，並於桃園機場入境之際執行拘提，其中4名犯嫌經檢察官向法院聲請羈押獲准，另1名犯嫌限制住居、限制出境、出海，經清查該集團已成功詐騙8名日籍被害人，詐騙金額為日幣1865萬3667元，全案依詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

嫌犯透過AI換臉日本警察的方式，詐騙8名日本人。翻攝自朝日新聞youtube

