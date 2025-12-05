台人在泡麵中加1物 韓國留學生一吃驚「超順口」 問1問題全場笑翻

台灣人喜歡在泡麵加蛋的習慣，讓韓國留學生相當不解。（示意圖：shutterstock／達志）

泡麵可說是台灣人的靈魂食物，不少人更是喜歡在裡面加上自己獨門的「配方」，甚至有人會加布丁來食用。就有一名韓國留學生表示，自己受到韓國YouTuber金針菇（金珍榮）影響，跑來台灣念書，最近被台灣人吃泡麵加雞蛋的事情震驚到，實際嘗試後發現真的有差，忍不住問台灣人為何要加蛋，是不是有什麼信仰，讓許多人笑翻並解答。

原PO在Threads上發文表示，自己來台灣已經三個月，最近真的被台灣人吃泡麵加蛋暖到，自己在煮泡麵的時候，室友突然問他一句有沒有加蛋，還說加了人生會好一點，讓他滿頭問號，但還是照做了。沒想到加了之後，口感還真的有差，整個變得很順口「還多了點幸福感？」，吃完後室友還補一句，在台灣有80%問題都可以用一顆蛋解決。

原PO說，不管現在自己心情不好，作業搞砸，天氣太冷，甚至是煮麵失敗，室友都會默默來一句「加顆蛋吧」，導致現在煮麵時，料越加越多，讓他實在好奇，台灣人吃麵為何一定要加蛋，是不是一種信仰？

文章曝光超過42萬次瀏覽，釣出金針菇本尊留言「我要半熟」，不少台灣人笑翻留言：「如果照正常步驟煮泡麵，他就只是泡麵，一種快速吃飽的食物，但加蛋後就是料理了」、「這是訓練，加蛋=美好人生、加菜=永保安康、加肉=世界和平，訓練完後恭喜你，會煮台式火鍋了」、「那你知道，加一點金門高粱酒進去，人生會好兩點嗎」、「我在澳洲觀察，好像真只有台灣人會在泡麵加蛋」、「沒有什麼是一顆蛋不能解決的，如果真的不能，就加兩顆」、「我法國男友一開始也無法接受，如今他已經無法接受消夜不加蛋了」、「好像是有人說泡麵很不營養，加個蛋感覺就變營養了」、「加蛋是必須，而且一定要半熟蛋，沒有妥協空間」。

