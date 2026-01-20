台人在阿布達比遭誤抓「已平安返台」 她還原營救過程：背後關鍵是劉建國

立委劉建國。李政龍攝



雲林一對夫妻去年11月在阿拉伯阿布達比轉機時，陳姓丈夫突然被武裝部隊帶走，滯留當地將近2個月，家屬焦急之下上網求助，所幸陳男經過多方奔走營救，目前已經在1月17號平安返台。媒體人吳如萍透過臉書還原事件始末，直言整起事件能夠圓滿落幕，關鍵在於外交部的全力協助，尤其是立委劉建國的積極介入和付出，事後卻被當事人完全無視。

吳如萍表示，陳姓夫妻原本計畫經由阿布達比轉機，前往土耳其伊斯坦堡參加旅行團，未料陳先生卻在登機門突遭拘捕，原因不明，後來確認是因與他人「同名同姓」，被當地誤抓。事件發生後，陳先生一度被釋放但限制出境，護照也被阿布達比官方弄丟，使情況更加棘手。

她指出，事件初期，外交部即介入協助，駐杜拜使館人員幫忙陳先生尋找委任律師，在他行動受限期間，也持續陪同他拜訪當地檢警與律師，協助就醫、照料生活起居，並處理護照補發等相關事宜。吳如萍形容，「駐外使館做到這樣，真的已經是仁至義盡。」。

吳如萍也回憶，去年11月26日清晨，她接獲一名在土耳其經商的旅行社業者友人求助訊息，得知有台灣旅客在阿布達比機場的登機門被捕，立即了解當事人背景。確認陳先生是劉建國立委選區的選民後，她隨即聯繫劉建國辦公室通報狀況。劉建國得知後，第一時間聯絡外交部，要求儘速釐清案情、營救國人，並親自致電外交部長林佳龍請求協助。

吳如萍強調，正因劉建國的親力親為和時刻督促，讓外交部極為重視此案，駐杜拜使館前後投入近兩個月時間處理相關事宜，最終促成陳先生順利返台。她也提到，自己在完成向立委求助後，隨即聯絡媒體圈友人，希望透過新聞關注，讓政府部門更加重視這起國人海外受困事件。

吳如萍也坦言，事後發展讓她有點傻眼，因為當事人在對外表達感謝時，頻頻提及不同黨派民代，卻對劉建國在第一時間伸援手「完全無視」，讓她覺得「實在蠻不厚道的」，所以她發文的用意，是希望為事件留下完整紀錄，也替在背後默默付出的關鍵角色幫忙說幾句話。

