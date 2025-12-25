台人均GDP超車韓國！製造業薪資卻落後25.9% 工薪族也差16.2%

受惠於半導體帶動，2025年台灣人均GDP達到3萬7830美元，超過韓國（3萬5960美元）和日本（3萬4720美元）。但「韓國經營者總協會」發布一份《韓日台工資現況》報告，表示南韓薪資水準已經全面超越日本與台灣，尤其在製造業的差距更大，去年南韓製造業勞工年平均工資總額，比台灣高出25.9%。

台韓工薪族年工資總額差16.2%。圖／台視新聞

韓國經營者總協會發布的《韓日台工資現況國際比較與啟示》報告，指出南韓薪資水準，已經全面超越日本與台灣。以去年為例，南韓工薪族含加班費的年工資總額為6萬2305美元，跟台灣的5萬3605美元相比高出16.2%；而在台日韓三國競爭激烈的製造業領域，南韓勞工的薪資更為突出，如果不含加班費為6萬7491美元，跟日本的5萬2802美元差距高達27.8%；如果算進加班費為7萬2623美元，也比台灣的5萬7664美元高出25.9%。

南韓製造業勞工年平均工資總額（含加班費）比台高出25.9%。圖／台視新聞

專家分析，由於台日韓都以製造業出口為導向，同時也是現階段高科技產業重鎮，縱使我國的半導體產業表現亮眼，但絕大多數的製造業，還是以石化、運輸、機械、紡織等傳產為主，相較之下附加價值偏低。不過，這份報告也示警，如果薪水給的多，卻缺乏生產力支撐，南韓的高工資結構恐怕很難持續下去。專家點出，在AI時代下擁有創新、技術才是關鍵，也才能在全球製造業的競技中脫穎而出，進而改善低薪環境。

台北／魏于恬、余苓瑀 責任編輯／陳俊宇

