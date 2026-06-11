台人基本技能 「聞到雨味」嚇傻日本友人

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（記者洪承恩／台北報導）一名台灣人在和大阪朋友聚餐時，無意間說出「有下雨的味道」，友人當場驚呼「你是河童嗎？」讓他哭笑不得。貼文引發超過4萬名網友共鳴，許多人直呼「聞出雨的味道難道不是台灣人的基本技能嗎？」

圖／資料照

網友紛紛分享自己的判斷方式，從聞到鐵鏽味、潮濕泥土味，到觀察昆蟲活動。有人表示在室內也能聞出戶外快下雨的氣息，基隆人更被稱讚為「內建氣象預報站」，不需靠聞的就能預判降雨。

更有山友分享，在尼泊爾爬山時憑感覺預告「等一下會下午後雷陣大雨」，連嚮導都不信，結果全中。網友各顯身手，讓這項台灣人習以為常的「超能力」引起廣泛討論。

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