台人太愛諧音梗！「這縣市」最多有梗店家 得來素、台G店上榜

生活中心／賴俊佑報導

根據 foodpanda 數據顯示，諧音梗店家平均月搜尋量比同規模店家多出三成。(圖／foodpanda提供）

要阻止台灣人放棄諧音梗，已經 Taiwan（太晚）了！foodpanda公布全台諧音創意店名，其中桃園諧音梗店家最多，榮登「最有梗之都」，另外泰式／越式料理店、火鍋店與早餐店為愛用諧音命名的三大店家類型，平均月搜尋量較同規模店家高三成，而生鮮雜貨以諧音命名的品項比去年也成長兩成，可謂外送界中的流量密碼。

泰式／越式料理店最愛諧音梗 桃園是「最有梗之都」

根據 foodpanda 數據顯示，諧音梗店家平均月搜尋量比同規模店家多出三成，而許多店家更將幽默延伸至商品命名，如桃園的大窯大擺窯烤披薩，就將食材諧音融入名稱當中，絕代雙椒披薩、口墨橫飛披薩等，以詼諧的方式吸引客戶買單，平均銷售量都能名列各店家前五名。

此外，依據地區民眾的喜好，諧音梗名店在各地分布密度有所不同，今年由桃園市諧音梗名店數量最多拿下「最有梗之都」的第一名，高雄市與台南市則分居二、三位。而最熱衷於運用諧音命名的前三大店家類型，依序為泰式／越式料理店、火鍋店與早餐店。商家普遍將諧音巧思融入品牌命名，從好吃進一步延伸到高記憶點，也因此成為帶動曝光度與訂單成長的重要推手。

桃園最多諧音梗店名，榮登「最有梗縣市」。(圖／foodpanda提供）

foodpanda 公開全台代表性諧音梗餐廳，北中南地區分別為：

北部

台北：泰讚了 Thai Like Tea（市民總店）、涼三伯涼皮涼麵

新北：謀魚蝦也蠔、內餡交易（中和店）

桃園：大窯大擺窯烤披薩（桃園總店）、得來素蔬食早午餐（中壢中原店）

新竹：豬多好室（清大店）、唐太盅養生燉品甜湯（不老松竹北店）

苗栗：越來越好吃、台G店

中部

台中：不誤正夜、石全石美（豐原店）

彰化：誠石火鍋（二林店）、鍋台銘（員林店）

雲林：野瘦派低卡便當（斗六店）、誠石火鍋

南投：有麵子麵館、找餐店

南部

台南：飢丼日式丼飯、很餃舍麵食館（裕農店）

高雄：蝦咘蝦咘 Shabu 個人鍋物、卡雞麻韓式炸雞（裕誠總店）

日常用品也玩諧音梗 外送下單成長2成

foodpanda 觀察，今年以諧音命名的商品年成長兩成，從廚房日常到生活用品通通淪陷。在大全聯，像「好醋多－多葡萄多」、「鮮選我－鹽麴」，都讓人看了會心一笑；家樂福與美廉社則有「真好家－酵母發粉」；美聯社推出「蟑愛呷－消蟑堡」，而小北百貨的「3M－狠黏便利紙」也巧妙玩起文字趣味，從廚房到客廳，甚至是防蟑產品都在玩諧音創意。

即日起至 12 月 30 日，只要於平台指定餐廳輸入優惠碼【天天爽】，即可享 65 折優惠；此外，即日起至 12 月 31 日的平日，指定用戶於大全聯、美聯社選購生鮮雜貨，可享最高 79 折優惠，讓外送不只方便，也替生活解悶。

