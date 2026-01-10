台人失格？行李堆京都電梯旁引熱議 日人揭真正雷點

台灣旅客在京都車站發生行為失格爭議。（示意圖／Pexels）





日本向來是台灣旅客最喜愛的國家之一，旅遊禮儀問題時常掀起討論。有網友在京都車站附近目擊貼有「Taiwan」字樣的行李箱堆放在電梯口，卻不見行李主人蹤影，畫面曝光後被質疑影響通行，更引發台灣遊客是否失格的討論。不過，在台日本作家卻提出不同觀點，直指多數日本人真正的地雷並不在行李本身。

台人旅日 電梯口堆行李箱惹議

原PO於去年12月在臉書社團「京都自由行究極攻略」分享，指出在京都車站人潮擁擠的量販店前，看見約10件大型行李箱集中擺放在電梯口，最前方行李還貼有台灣國旗與「Taiwan」貼紙，格外醒目，卻未見任何人看管。他不禁提醒，旅途中應注意自身行為是否造成他人困擾，並呼籲台灣旅客互相提醒，避免留下負面印象。

日本人真正地雷解析

對此，在台日本部落客、作家「日本人的歐吉桑」發文表示，認為該畫面對日本人而言，其實屬於勉強可以接受的範圍。他指出，日本社會對所謂「迷惑行為」的判斷關鍵，在於是否妨礙他人行動與公共動線，而非是否完全符合禮儀。從照片來看，行李箱有刻意排列整齊，並避開電梯按鈕與出入口，因此不一定會被認定為嚴重失禮。

他進一步說明，即便行為本身不完美，只要看得出來有「整理整頓」與顧及周遭環境的用心，多數日本人仍能接受。反而若拉著大量行李在店內逛街、阻擋他人去路，才更容易引發反感。他也提醒，旅途中若不慎造成不便，只要保持整理、有禮與關心他人，通常能避免不必要的衝突。

