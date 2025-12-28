台人帶槍上機？外交部澄清非國人 長榮航：外籍旅客攜帶「紀念子彈」

長榮航空一架自紐約飛往桃園的航班，途中轉機日本，有外籍遊客被搜出2顆子彈。（示意圖，本刊資料照）

長榮航空一架耶誕節自紐約飛往桃園的航班，因天氣因素轉降日本關西機場，轉機安檢發現有乘客攜帶違禁品。今晚（28日）長榮航再度說明，原來被搜出的是2顆「紀念子彈」；外交部也澄清，經我國駐大阪辦事處查證，並無國人違規攜帶槍械入境日本。

前機長、網紅「瘋狂機長詹姆士」近日爆料，長榮航BR31班機從紐約飛回台灣途中轉降大阪關西機場，但進行安檢時，疑似發現2名台灣旅客攜帶槍枝，遭當地警方帶走。

不過今晚長榮航補充說明，大阪機場安檢過程中，發現一名外籍旅客疑似攜帶有2顆其所收藏的紀念性質子彈，此案除已由當地安檢單位與執法單位進行處理，長榮也會依程序將此案通報紐約甘迺迪機場相關單位。而該航班已於12月26日早上抵達桃園。

外交部也澄清，表示經我國駐大阪辦事處向長榮航駐關西機場人員查證，確認並無國人攜帶槍械入境日本，相關國人已平安返台。

