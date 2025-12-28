台人帶槍登機引軒然大波 疑網紅前機長烏龍爆料 刑事局：查無此事

網紅「瘋狂機長詹姆士」爆料，長榮航空BR31班機25日自美國紐約飛往台灣桃園途中，因強風轉降大阪關西機場，於安檢時竟於2台人身上查獲槍枝。翻攝長榮官網

長榮航空BR31班機25日自美國紐約飛往台灣桃園途中，因強風影響須技術性轉降日本大阪關西機場加油，沒想到在轉機安檢時，機上2名台灣旅客疑似攜帶槍枝被查獲，引發現場高度緊張。長榮航空表示，安檢過程依當地規範進行，違規物品已交由日本執法單位處理，航班於26日上午安全抵達桃園。

據了解，台灣警方已介入了解此事件，透過駐外單位與大阪府警方聯繫，確認該航班並無相關通報紀錄，調查仍在進行中，而整件事情的起因是前長榮航空機師、網紅「瘋狂機長詹姆士」爆料，BR31航班在大阪關西機場接受轉機安檢時，疑似有2名台籍旅客攜帶槍械被查獲，立即由日本警方接手處理。

廣告 廣告

長榮航空表示，航班因頂風過強臨時降落關西機場，加油並安排旅客下機接受安檢。安檢期間確實發現旅客攜帶不符規範物品，目前已由當地安檢與執法單位處理，旅客身分及後續情況將依主管機關公布。



回到原文

更多鏡報報導

盤點2025年6大驚悚社會案件 分屍、路怒症、恐怖隨機殺人…釀33死

忠孝復興站變電站「轟」一聲冒煙 北捷一度受影響幸無傷亡

中山商圈再傳騷動！白衣男紅燈站路中突衝誠品拒檢 揮拳襲警遭管束送辦