台人年度最關心話題！ 第1名是「它」 普發一萬只排第3





Google今（4）日發布「2025台灣年度搜尋排行榜」，統計期間為2024年12月至2025年11月18日，透過搜尋量的「快速竄升關鍵字」排名，呈現台灣民眾最關注的年度議題。今年榜首由強震頻繁帶來的「地震」奪下，其次是因逝世消息掀起全台討論的藝人大S（徐熙媛），排名第3的是全民關注的「普發1萬登記」。

今年榜單也反映台灣人在語言學習和科技應用上的新趨勢。位居第4名的「hanzii.net」是東南亞爆紅的中文拼音工具，意外吸引大量台灣使用者關注；Google旗下AI產品「Gemini」則拿下第5名，顯示AI工具已逐漸成為日常搜尋的一部分。第6至10名依序為已故歌手方大同、美國總統川普、關稅、中國陸劇《許我耀眼》與「颱風楊柳」。

廣告 廣告

▼Google發布「2025台灣年度搜尋排行榜」，快速竄升關鍵字。（圖／翻攝《Google》台灣官方部落格）

Google台灣總經理林雅芳在官方部落格指出，今年台灣用戶的搜尋軌跡呈現「兩條路線」：一條通往未來，積極擁抱Gemini、NotebookLM等AI工具；另一條則回到生活本身，關注地震、颱風及搶購二姐江蕙的復出演唱會 ，「在數位探索與現實生活之間，Google搜尋串連起了這一切」。

Google同時公布「快速竄升AI工具」榜單，Gemini躍升為冠軍 ，而能協助整理大量資訊、提升學習與生產力的 NotebookLM也榜上有名。像是Nano Banana和Sora等影像生成的AI工具，也隨著社群話題的發酵備受關注 ；另外，不少人也在這股AI浪潮中，選擇積極把AI導入日常生活中、提升工作效率，因此搜尋如何用「Manus」打造AI代理人、用「Google AI Studio」進行開發、和「Cursor」一起寫程式。東南亞爆紅的中文拼音工具「hanzii.net」上榜，凸顯了台灣日益增長的跨語言學習需求。

此外，「快速竄升人物」（不含已故人物）排行榜，橫跨政治、演藝、KOL領域，前10名依序為川普、粿粿、江祖平、紅姐、連晨翔、邱軍、劉品言、范姜彥豐、家寧與鄭麗文。其中國際政治與網紅生態並列，反映台灣網路文化的多元性。

▼Google發布「2025台灣年度搜尋排行榜」，快速竄升AI工具排行榜與快速竄升人物（不含已故人物）排行榜。（圖／翻攝《Google》台灣官方部落格）

在生活實用導向明顯的「年度快速竄升用法」榜單中，「洗臉巾」、「鯊魚夾」等生活用品名列前茅，而「Excel ROUND」函式、蘋果尋物配件「AirTag」亦榜上有名，顯示民眾關注從日常收納、外貌整理到職場技能提升的多元需求。

整體而言，2025年的搜尋趨勢呈現台灣人對生活安全感、AI科技與日常需求的三軸並行，也勾勒出一年來社會情緒與科技變遷的共同軌跡。

▼Google發布「2025台灣年度搜尋排行榜」，年度快速竄升用法。（圖／翻攝《Google》台灣官方部落格）

（封面圖／翻攝《Google》台灣官方部落格）

更多東森財經新聞報導



大雪將至！「4生肖」健康亮紅燈 命理師曝6大養生開運法

大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆

不只蘇丹紅！ 小磨坊黑胡椒驗出農藥「三賽唑」