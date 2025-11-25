台人年狂嗑近5億顆安眠藥！醫揭3大疾病隱憂「5族群」恐有罹癌風險

記者簡浩正／台北報導

吃藥需搭配200cc以上的溫、涼開水，避免藥丸卡在食道，造成藥物灼傷。（示意圖／台中慈濟醫院提供）

您睡得好嗎？國人使用安眠類藥物逐年增加，年用量已近5億顆；令人關注的是，用藥族群已不再侷限於中老年人。醫師表示，每4位成年人中就有1人有失眠困擾，而且仍持續上升中，長期睡眠不足會使身體進入慢性發炎狀態，導致代謝與荷爾蒙調節失衡，增加高血壓、糖尿病、心血管疾病、甚至癌症的風險 。不過，若長期依賴傳統安眠藥物也有失智等風險。

根據衛生福利部中央健康保險署「安眠藥用量統計」，2021年健保申報安眠藥用量為4.35億顆，2022年增加至4.61億顆，2023年更是上升到4.77億顆。即國人安眠類藥物逐年增加，年用量已近5億顆。

台灣成年人失眠盛行率高達23.5%。（示意圖非新聞當事人／翻攝自freepik）

三軍總醫院精神醫學部主治醫師陳田育指出，每年約有5-10%的人有慢性失眠的困擾，並根據國健署2019年的報告，台灣成年人失眠盛行率高達23.5%，相當於每4位成年人中就有1人有失眠困擾，而且仍持續上升中。

「現代人失眠的原因相當多元，從長時間使用3C產品、晚睡、壓力大到焦慮情緒，都可能導致入睡困難或睡眠中斷。」他說，這些因素交互影響，使原本偶發性的睡不好，逐漸演變成慢性失眠。長期睡眠不足會使身體進入慢性發炎狀態，導致代謝與荷爾蒙調節失衡，增加高血壓、糖尿病、心血管疾病、甚至癌症的風險 。長期缺乏高品質睡眠，不僅免疫力下降，也容易引發焦慮、憂鬱等情緒困擾，形成惡性循環。

此外，在2023年澳洲研究指出，每天睡眠4-5小時的人，隔天醒來後的反應力相當於酒駕，血液中酒精濃度（BAC）達到0.05% 。當睡眠時間少於6小時，注意力、記憶力與反應速度都會顯著下降，不僅影響工作表現，甚至提高職場意外風險。

陳田育指出，慢性失眠常見的原因包括醒覺度過高、晝夜節律失調等。「除了中高齡者外，科技業、金融業、醫護人員與輪班族，都是醫師門診中最常見的高風險群。」其中，「報復性熬夜／睡眠拖延」（Revenge Bedtime Procrastination）是現代年輕族群常見的現象。白天被工作、責任與壓力佔滿，晚上便以犧牲睡眠來換取短暫的自由時光。然而，這樣的補償行為反而讓大腦持續處於亢奮狀態，越想放鬆反而越難入睡，長期下來演變成慢性失眠。

另，在臨床觀察中，約有三至四成的失眠患者屬於長期用藥者，陳田育提醒，理想的睡眠時間並非「越多越好」，而是呈現U型關係，睡眠時間過短或過長，都與健康風險上升有關。研究發現，每晚睡眠少於6小時或超過9小時者，罹患心血管疾病、糖尿病、肥胖及認知退化的風險明顯增加。

面對安眠藥的迷思，陳田育表示：「民眾最常誤以為一吃就會成癮，」但若經由醫師評估、短期使用，是安全且有效的。改善失眠不應只靠藥物，還需從生活習慣著手透過固定作息、避免在床上滑手機、避免睡前喝酒或吃宵夜、睡前放鬆與深呼吸，都是有效的助眠策略。「早期發現、正確治療、調整生活習慣，才是讓身體重新學會睡覺的關鍵。」

