台人必備實用小物「出國也帶」 外國人狂問：去哪買？

台灣人愛喝飲料，「飲料杯套提袋」成了民眾隨身攜帶的物品，有網友在社群分享，前陣子去歐洲旅遊，買飲料時拿出飲料提袋，讓在場的外國人感到驚奇，不斷問他要去哪買。貼文掀起討論，也有網友透露，之前在日本逛街，店員看到他拿著飲料提袋，馬上問他是不是台灣人；許多民眾大讚，杯套提袋簡直是台灣最棒的發明。

原PO日前在Threads發文表示，到了歐洲才知道只有台灣人會用飲料杯套提袋，因為買飲料時拿出來裝，結果外國人看到後，一直問他要去哪邊買。

廣告 廣告

貼文引發廣大回響，許多網友直言，「只有台灣人三不五時就喝手搖飲」、「杯套應該是台灣最好的發明」、「台灣人都有好幾個杯套提袋」、「這也算是消耗品，小小的很常搞丟」、「去國外要怎麼認出台灣人，只要看到手上有拿飲料杯套就是了。」

也有網友分享類似經歷，「我去年去峇里島的星巴克，拿出飲料提袋，店員看到又驚又喜」、「韓國人也說看到拿飲料提袋就知道是台灣人」、「我去上海買飲料，拿出飲料杯套店員也是一直看，但杯套不都是大陸做的嗎？」

還有人笑說，出國可以帶飲料杯套做外交，「我去東京帶了幾個台灣圖案的飲料袋，隨機發送」、「我送外國人小禮物都有飲料杯套，他們超喜歡」、「這個月要去德國的耶誕市集，可以多帶一些去當國民外交。」

更多中時新聞網報導

李駿碩找炮友參演《眾生相》細活奪金馬

雙哲一后齊聚大巨蛋慈善開唱

温昇豪曝身高焦慮 「脫鞋後和林志玲同高」